L’approche de la Draft est une période propice aux anecdotes d’anciens joueurs, qui se replongent dans les souvenirs de ce jour qui a marqué un point de bascule important et le contexte dans lequel ils sont arrivés dans la ligue. Meneur de jeu étranger comme Tony Parker, et drafté en fin de premier tour (29e pick) comme le Français (28e) dix ans plus tôt, Cory Joseph a lui aussi eu la « chance » d’atterrir dans une franchise aussi structurée.

Apprentissage express

Il a ainsi pu être témoin des habitudes singulières de la franchise texane, à commencer par une communication sommaire avant le processus de Draft. Alors qu’il avait effectué des workouts pour 28 équipes et n’avait que peu de visibilité sur l’endroit où il était susceptible d’être sélectionné, il a finalement appris la nouvelle par… David Stern.

« San Antonio, c’est une grande organisation, tout le monde le sait. C’était marrant, parce que je ne savais même pas que j’allais être drafté par San Antonio jusqu’à ce que je voie mon nom. D’habitude, on vous appelle avant pour vous dire que telle équipe va te choisir, mais là je n’ai même pas reçu d’appel. J’ai finalement compris lorsque David Stern est sorti et a annoncé mon nom », s’est-il rappelé.

Comme ça a été le cas pour les rookies de la cuvée 2020/21, Cory Joseph s’est retrouvé avec une préparation écourtée à cause du « lockout » et le besoin de rattraper le temps perdu aussi vite que possible. Une mission délicate, d’autant que Tony Parker avait pris l’habitude de ne pas prononcer un mot pour annoncer ses systèmes.

Un sacré casse-tête pour le rookie !

« C’était la saison du lockout. C’était une situation unique parce qu’on était dans l’attente, à s’entraîner. Et lorsque tout s’est arrangé, on a eu à peine une semaine en guise de training camp, avant d’être plongés en match. Donc j’ai dû apprendre sur le tas, spécialement avec une franchise comme celle-ci, avec l’expérience de Tony, Manu, Tim, tous ces gars qui étaient déjà là depuis longtemps. Tony parcourait le terrain en faisant tout un tas de signes avec sa main pour appeler différents systèmes. Je le regardais et je me disais : ‘Mince, je vais devoir apprendre à déchiffrer tous ces signes’. C’était presque comme son langage des signes, parce qu’il ne disait pas un mot. Simplement, lorsqu’il dribblait, il bougeait ses doigts et tout le monde savait quel système il demandait. J’ai dû beaucoup apprendre », a-t-il ainsi détaillé.

Des assistants aux petits soins

Forcément, ses débuts n’ont pas été exceptionnels, mais le meneur a pu apprendre des meilleurs, que ce soit Tony Parker ou Patty Mills, mais aussi d’un staff qui a su le prendre en main et l’aider à progresser.

« Je merdais de temps en temps bien sûr. Mais Pop, Chip Engelland, Chad Forcier, Ime Udoka, (Mike) Budenholzer, tous ces gars étaient en place quand j’étais là. Ils m’ont beaucoup aidé et m’ont mis à niveau. On faisait des sessions avant l’entraînement, après l’entraînement, tout le temps. Ils ont vraiment investi beaucoup de temps en moi, et c’est tout ce que vous pouvez demander », a-t-il ainsi poursuivi au sujet de cet apprentissage.

Une chose est sûre : Cory Joseph ne regrette pas cette expérience de quatre saisons aux Spurs, marquées par un titre de champion NBA en 2014.

« J’ai été drafté par les Spurs, ce qui était la meilleure situation pour moi et pour ma carrière. Je suis reconnaissant chaque jour d’avoir été sélectionné par eux ».