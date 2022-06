Steve Kerr : « On a besoin de ce que Draymond Green apporte : de l’émotion et de l’énergie »

Depuis son Game 2 réussi, où il avait donné le ton pour permettre aux Warriors d’égaliser, Draymond Green est à côté de son basket. Dans les deux matches à Boston, l’intérieur n’a eu aucun impact ou presque en attaque, si bien que Steve Kerr a décidé de le sortir pour les séquences offensives, pour le remettre dès que son équipe était en défense.

Le triple champion a même rejoint le banc à sept minutes de la fin du dernier quart-temps du Game 4. Un choix fort du coach, que le joueur a accepté en serrant les dents.

« Je ne serai jamais emballé à l’idée de sortir d’un match à sept minutes de la fin, surtout dans un match qu’il faut absolument gagner », avait-il commenté après la victoire de Golden State. « Je ne vais pas rester là assis, à vous dire le contraire. Je suis honnête. Mais au final, c’est la décision du coach et il faut faire avec. »



Draymond Green a sauvé son match dans les dernières secondes, avec ses rebonds et une passe décisive, car avec 2 points de moyenne à 18% de réussite au shoot depuis deux parties, l’air de Boston ne lui fait pas de bien.

« Cette série est un énorme test pour lui », explique Steve Kerr à The Athletic. « D’un point de vue émotionnel. Comme la série contre Oklahoma City en 2016 ou Memphis cette saison, plus tôt dans les playoffs. Il y a des matchups qui sont compliqués pour lui, pour marquer et jouer le pick-and-roll. Dans ces Finals, il ne peut pas diriger le jeu en tête de raquette car Boston change constamment en défense. Il s’agit de trouver des solutions. »

Le choix du coach, dans le « monay time » du Game 4, a payé. Avec un joueur au caractère aussi bouillant, il y avait un risque de « perdre » Draymond Green au moment où il a rejoint le banc dans le dernier quart-temps. De le voir dégoupiller ou lâcher mentalement. Steve Kerr n’a rien de vu de tout ça.

« C’est un gagnant. Le vainqueur par excellence », déclare l’entraîneur de Golden State. « Il a gagné deux titres au lycée, il a fait quelques « Final Four » avec Michigan State en NCAA et remporté trois titres NBA. Il gagne. Une des raisons pour cela, ce sont ses émotions, sa passion. Parfois, elle déborde, et ça fait partie du jeu. Mais je n’échangerai pas Draymond ou ses émotions pour rien au monde. Je ne le changerai jamais. On a besoin de ce qu’il apporte : de l’émotion et de l’énergie. »