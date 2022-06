Zion Williamson : « Je veux vraiment être ici »

C’est bientôt la période des camps de basket, et quelque 200 enfants de la Dryades YMCA ont eu la surprise de voir débarquer Zion Williamson ! Accompagné de son beau-père, l’intérieur des Pelicans a signé quelques maillots et quelques chaussures, posé quelques gros dunks, et à quelques journalistes présents sur place, il a confirmé qu’il avait bien l’intention de prolonger avec la franchise de La Nouvelle-Orléans.

« Je veux vraiment être ici » a déclaré l’ancien numéro 1 de la Draft. « Ce n’est pas un secret. J’ai l’impression de camper sur mes positions quand j’en parle« .

Si Zion Williamson avait effectué ce déplacement, c’est justement parce qu’il « veut être un pilier » de sa communauté, tandis que son beau-père insistait sur le fait de tout mettre en œuvre « pour sortir les gamins de la rue« .

« Les Pels au premier tour. J’avais juste besoin de ça pour être excité à l’idée de revenir »

Alors que les dirigeants des Pelicans ont annoncé que prolonger Zion Williamson au salaire maximum était une évidence, ou plutôt une « décision facile à prendre« , l’intéressé a expliqué avoir pris beaucoup de plaisir à regarder la très belle saison de ses coéquipiers.

« Franchement, je ne prête pas trop d’attention aux matches du moment » répond-il à propos des Finals entre les Celtics et les Warriors. « Je vais juste regarder le nom du vainqueur. Je suis à fond sur les Pels. Les Pels au premier tour. J’avais juste besoin de ça pour être excité à l’idée de revenir. »

« Excité » notamment par l’éclosion des plus jeunes comme Herb Jones, Jose Alvarado, Trey Murphy et Jaxson Hayes.

« Je savais qu’ils pouvaient devenir ce type de joueurs et ils savaient qu’ils pouvaient l’être« , a-t-il déclaré. « Ensuite, j’ai regardé B.I. (Brandon Ingram). Le nom parle de lui-même. Puis il y a eu l’arrivée de CJ (McCollum). C’était quelque chose à regarder. Les fans ont tellement magnifié tout ça.«