Ochai Agbaji est un homme convoité en ces temps de « workouts » pré-Draft. Le MOP du « Final Four », couronné du titre national avec ses Jayhawks en avril, parcourt les Etats-Unis, et rencontre différentes franchises.

L’ailier de Kansas était à Washington ce vendredi et a déjà rendu visite, plus tôt dans la semaine, aux Hornets, au Thunder, aux Bulls et aux Cavaliers. Les deux prochaines étapes de son « road-trip » : New York et Atlanta.

Si la cote élevée du joueur n’est pas une surprise, on remarque tout de même que ces différents « workouts » donnent une indication majeure sur sa projection : il semble impossible qu’il passe la 20e position.

En effet, les Knicks ont le 11e choix, le Thunder suit avec le 12e, alors que les Hornets ont les 13e et 15e choix et que les Cavaliers sont en 14e position. Quant aux Hawks et aux Bulls, ils possèdent respectivement le 16e et le 18e choix.

La preuve que les franchises situées entre la 10e et la 20e position vont se bousculer pour s’attacher ses services.

Pour compléter : Draft 2022 | Le profil d’Ochai Agbaji (Kansas)