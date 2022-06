Fierté de la ville de Saint-Louis, Jayson Tatum est lié aux Celtics depuis… sa grand-mère !

Voir Jayson Tatum saluer le rappeur Nelly a été l’une des images de la fin du Game 3 face aux Warriors, remporté par les Celtics. Interrogé sur l’atmosphère de ce premier match des Finals disputé à domicile, marqué par la présence d’un Paul Pierce gesticulant, l’ailier avait renvoyé : « Paul Pierce ? Nelly était avec nous, il était là. Saint-Louis est présent. »

Le leader des Celtics est né dans la ville du Missouri tandis que l’artiste de 47 ans y a grandi. « C’était énorme, c’est mon gars. Je connais Nelly depuis toujours. Ma mère et lui étaient au lycée (ensemble). Il connaît mon père. Saint-Louis est aussi grand que cette pièce, donc on se connaît tous. Nelly est sans doute le gars le plus connu de Saint-Louis, jusqu’à ce que je le rattrape », en sourit Jayson Tatum.

Ce dernier, avant le début de cette finale, racontait avoir suivi le parcours des Warriors jusqu’au titre de 2015, deux ans avant sa Draft. L’explication ? La présence de David Lee parmi les Californiens. L’intérieur débarquait en effet de Saint-Louis lui aussi et le joueur des Celtics a fréquenté le même lycée que lui.

Les familles à l’église ensemble

Les connexions avec cette ville d’environ 300 000 habitants sont nombreuses, et lors du Game 4, c’est Bradley Beal qui était au bord du terrain pour encourager Jayson Tatum. L’arrière des Wizards et l’ailier des Celtics avaient déjà évoqué dans le passé cette relation née à Saint-Louis.

Mais la plus étonnante de toutes les connexions ne concerne pas directement Jayson Tatum, mais sa grand-mère, Rose Mary Johnson, à qui le Boston Globe a récemment consacré un article. Celle-ci, habitante d’un quartier sud de Saint-Louis dans les années 1950, se rendait après l’école au domicile de son voisin, un certain Jo Jo White, future légende des Celtics, née là elle aussi.

À l’époque où Jo Jo et Rose Mary étaient enfants, leur quartier était peu habité. Si bien que les familles se rapprochaient naturellement du fait de leur proximité géographique et de leur foi commune. Ensemble, ils se rendaient par exemple à l’église baptiste missionnaire de Compton Hill et écoutaient le père de Jo Jo, George, prononcer des sermons.

« Nous étions vraiment comme une grande famille. La famille de Jo Jo a contribué à notre éducation et a eu un tel impact sur nos vies », témoigne Rose Mary, dont le fils, Justin, est le père de Jayson Tatum.

Plus jeune, Rose Mary avait du mal à voir son voisin autrement qu’un basketteur en herbe, occupé à shooter sur les terrains extérieurs de la ville. Avec le temps, le parcours basket de Jo Jo est devenu pourtant autrement plus sérieux : double sélection « All-American » avec Kansas, médaille d’or avec l’équipe américaine aux JO de 1968 avant d’être sélectionné par les Celtics en neuvième position de la Draft 1969.

La Draft de Jayson Tatum redonne de la force à Jo Jo White

C’était le début d’une riche carrière NBA d’une dizaine d’années, marquée par deux titres (1974 et 1976), dont la dernière finale remportée avec le trophée de MVP en sus, sept sélections All-Star, deux nominations « All-NBA ». Et en 2015, trois ans avant sa mort, la consécration avec son introduction au Hall of Fame.

Rose Mary Johnson n’imaginait sûrement pas une telle épopée, et encore moins que son petit-fils allait lui aussi devenir un joueur majeur de ces mêmes Celtics, avec qui David Thirdkill, un autre natif de Saint-Louis, a remporté un titre (1986) avec un rôle mineur. « Je me souviens que le jour où Jayson a été drafté en 2017, Rose Mary a dit que c’étaient les plus grosses larmes de joie qu’elle n’avait jamais eues, de savoir qu’il allait être un Celtic, tout comme Jo Jo. Elle a dit : ‘Je ne peux qu’espérer que son empreinte sera aussi grande que celle de Jo Jo. Quelle bénédiction ce serait !’ », rapporte Debbie, la femme de Jo Jo.

Selon cette dernière, l’annonce de cette Draft avait fait le plus grand bien à son mari, qui faisait déjà face à la dégradation de son état de santé (tumeur au cerveau). « Il était tellement excité qu’ils aient sélectionné un gamin de Saint-Louis qui faisait aussi vraiment partie de sa famille. Ça lui a donné de la force. Et au cours des mois qui ont suivi, il était si fier de le voir jouer. »

Debbie White trouve encore aujourd’hui « tellement amusant que Jo Jo et Rose aient été voisins et meilleurs amis toutes ces années en venant de ce petit quartier. Puis qu’elle aurait un fils, qui aurait un fils qui deviendrait une star des Celtics. N’est-ce pas l’histoire la plus folle que vous ayez jamais entendue ? »