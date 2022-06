Lou Williams ne s’est pas encore décidé sur la suite de sa carrière

L’air d’Atlanta ne lui a finalement pas tant déplu que cela. Au moment où les Clippers avaient l’envoyé chez les Hawks, en mars 2021, Lou Williams n’avait pas caché son manque de motivation et ses envies de retraite. Il est finalement resté en Géorgie une année de plus mais a connu un exercice 2021/22 beaucoup moins fringuant que le précédent, sur les plans personnel et collectif.

Stop ou encore, désormais ? « J’en parle librement parce que je ne sais pas quand je prendrai ma retraite », affiche le joueur de 35 ans dans le podcast de Quentin Richardson et Darius Miles. « J’ai la liberté de prendre cette décision, que ce soit cette année, l’année prochaine, ou si je veux continuer… Parce que je peux encore jouer au haut niveau. Ce n’est pas un manque de talent, je pense juste être prêt, dans mon état d’esprit, à donner mon énergie à autre chose. »

Autre chose, dans une autre équipe donc ? On rappelle que le triple vainqueur du trophée de meilleur 6e homme de la ligue avait rempilé pour une année unique, moyennant 5 millions de dollars.

« Si je continue, ce sera parce que je trouve une situation qui me convient, qui est naturelle, où je peux encore évoluer comme joueur, où je peux influencer les jeunes », poursuit-il. « On peut toujours m’utiliser sur le parquet, ou pas. Je peux être utilisé comme un intermédiaire, il faut juste que ce soit bénéfique. Pour faire court, il faut que ça ait un sens. Je ne vais pas rester là pour le plaisir de rester là. J’ai des choses plus importantes à faire. »

Le joueur drafté en 2005 (45e choix) ne cache pas être « fatigué » et semble clairement être à la recherche de nouveaux défis après une si longue carrière. « J’ai 35 ans, j’en avais 17 quand je suis arrivé », exagère un peu l’arrière qui avait 18 ans lorsqu’il a été drafté par les Sixers.

Une saison supplémentaire serait sa 18e dans la grande ligue mais l’envie de voir grandir ses enfants est aussi un facteur déterminant chez lui.

« Il ne s’agit pas de basket. J’ai toujours l’envie de jouer, j’ai toujours la passion du jeu, j’aime toujours la compétition. » Au point de vouloir s’offrir une nouvelle danse pour aller décrocher une première bague ?