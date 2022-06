Adam Silver défend l’idée d’un tournoi de mi-saison pour créer de « nouvelles traditions »

« Peut-être y a-t-il la possibilité de créer une nouvelle tradition, et plus de compétitions. » Cette déclaration d’Adam Silver remonte à 2014. Il y évoquait déjà cette idée de créer un tournoi de mi-saison, inspiré de ce qui se pratique dans le football européen. Un peu moins de dix ans plus tard, il est de plus en plus question de concrétiser ce nouveau format.

L’une des questions que le commissionner, interrogé par Yahoo Sports, se pose aujourd’hui est « de savoir si cela va créer un intérêt supplémentaire pour les fans ? S’il y a des matchs qui ont un intérêt particulier au cours de la saison, et que les joueurs sentent qu’ils jouent pour quelque chose ? »

Des questions auxquelles il est difficile de répondre en l’état, avant la concrétisation du projet. C’était également le cas avec la principale innovation de format imposée par la ligue ces dernières années, le « play-in », qui semble bien parti pour rester en place.

Quel « sens » à ce tournoi ?

Adam Silver reconnaît ainsi que si un tel tournoi était mis en place, cela pourrait ne pas être « un succès du jour au lendemain. Parce que la question évidente, que ce soit de la part des joueurs ou des fans, sera : ‘Quoi ? Pourquoi devrions-nous dire que cela a un sens ? Jouer des tournois en cours de saison ?’ Ma réponse sera ‘Je comprends’. Mais je pense qu’on peut créer de nouvelles traditions, les choses changent évidemment avec le temps. »

Y compris, potentiellement, l’un des grands marqueurs NBA en matière de format : la saison régulière à 82 matches, quota instauré en 1967/68. L’instauration de ce tournoi est susceptible de remettre en cause cette formule historique. « Nous voulons nous assurer que le nombre de matchs que nous jouons n’est pas seulement le résultat du fait que c’est ce que nous faisons depuis cinquante ans », affiche d’ailleurs Adam Silver, dont l’optique n’est pas de « dévaluer » les matches de saison régulière pour autant.

En cas de modification du calendrier, la ligue voudrait s’assurer que toutes les équipes se rencontrent au moins une fois à domicile et à l’extérieur. « C’est d’une importance capitale. Même si c’est un voyage à l’autre bout du pays, que quelque soit le joueur de l’équipe qui joue dans l’autre conférence, (les fans) devraient avoir l’occasion de le voir au moins une fois. »

CJ McCollum pas favorable à 58 matches

58 matches alors ? Insuffisant pour CJ McCollum, le président du syndicat des joueurs, qui voterait contre. « Mais j’envisagerais 72 matchs si cela avait un sens pour le plus grand nombre et pour les joueurs », a récemment affiché le joueur des Pelicans, évoquant l’importance des questions de « qualité de jeu » et de « l’engagement des fans ».

À voir aussi si la réduction envisagée du nombre de matches peut avoir un effet positif sur le facteur blessures et les limiter. Même si le grand patron de la ligue en doute.

« La saison dernière, les problématiques liées au Covid-19 à elles seules ont compressé le calendrier à 72 matchs. J’ai trouvé que c’était une assez bonne réponse pour tous ces gens qui disaient que nous réduirions les blessures en jouant dix matchs de moins, mais cela a été rapidement oublié. Bien sûr, si un joueur n’est pas sur le terrain, cela réduit les chances qu’il se blesse. Mais il n’y avait aucune donnée qui démontrait qu’une saison plus courte signifiait que nous aurions moins de blessures. C’était donc un message important en soi. »

Un message biaisé car la saison 2020/21 à 72 matchs était réduite en terme de jours. S’étalant sur 145 jours, elle obligeait ainsi les équipes à disputer un match tous les deux jours, contre un match tous les 2,1 jours pour la saison actuelle à 82 matchs sur 173 jours. Difficile donc d’en tirer de telles conclusions…

Le message aussi, est que, même s’il a été évoqué un lancement de ce tournoi pour la saison 2023/24, les réflexions sont toujours en cours. « Je veux m’assurer que les gens comprennent que, comme toute autre entreprise, nous réfléchissons constamment à l’innovation. Et nous sommes à l’écoute de nos fans », assure Adam Silver. […] « Les gens n’en ont jamais assez de la NBA. »