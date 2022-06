Les Warriors sans réponse face à l’épouvantail Robert Williams III

Il n’a joué que 26 minutes, mais c’est lui qui possède le meilleur +/- de la partie avec un très joli +21. C’est logique tant Robert Williams III a fait ressentir sa présence dans le Game 3, remporté par les Celtics.

Ce sont évidemment ses quatre contres qui ont le plus marqué les esprits, mais sa ligne de statistiques est globalement superbe avec 8 points à 4/5 au shoot, 10 rebonds, 4 contres donc et enfin 3 interceptions.

« Il sort de nulle part », remarque Stephen Curry, après s’être fait bâcher sur un floater. « En début de quatrième quart-temps, Grant Williams est sur moi, et je pense avoir de l’espace pour un shoot. On sous-estime à quel point il est athlétique et combien il peut venir gêner un shoot. »

La star de Golden State a été victime, comme d’autres de ses coéquipiers, du sens du timing du pivot de Boston. En aide défensive ou dans la bataille au rebond, son activité a été capitale pour les Celtics.

« Il a été énorme. Pas seulement par les tirs qu’il a contrés, mais aussi pour ceux qu’il a déviés. Sa présence a empêché nos adversaires de pénétrer », confie Ime Udoka. « Il change les matches, vraiment », glisse Al Horford.

Pourtant, on sait que le joueur de Boston est limité physiquement, à cause d’un souci au genou, et il boîte toujours. L’adrénaline des Finals l’aide à tenir, ainsi que les deux jours entre les deux dernières rencontres.

« C’est dur », explique-t-il. « Habituellement, j’ai davantage mal le lendemain des matches, car l’adrénaline redescend. Là, j’ai fait du vélo avant le match, ce fut bénéfique et je me sentais bien. Je sais pourquoi je joue. Certes, je prends un risque, et ce n’est pas encore terminé, mais ça vaut le coup, c’est certain. »

Avec un repos limité, aura-t-il le même impact dans le Game 4 ?

Les Warriors n’ont aucune solution face à lui. Kevon Looney est le seul joueur de grande taille mais il ne peut pas également veiller sur Al Horford. Draymond Green a donc été souvent dominé par le pivot de Boston au rebond et si les Celtics ont largement dominé cette bataille (47-31), c’est en grande partie grâce à sa présence.

« On a de la chance de l’avoir. Je suis impressionné par Rob, il continue de progresser, d’apprendre. Et son impact va bien au-delà des statistiques », assure Al Horford. « Il est énorme et il fait ça depuis le début de saison. Voilà pourquoi notre défense est si bonne, car il protège la raquette et le cercle », souligne Marcus Smart. « C’est un excellent défenseur qui, d’après moi, aurait pu gagner le trophée de défenseur de l’année », constate pour conclure Jaylen Brown. « Quand il est en bonne santé et peut bouger, c’est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc je ne suis pas surpris par cette prestation. »

Pourra-t-il reproduire une telle performance dès vendredi soir ? Car contrairement aux trois premières manches, le repos va se réduire entre le Game 3 et le Game 4. Les deux équipes n’ont en effet qu’une journée pour souffler, ce jeudi, avant de revenir sur les parquets du TD Garden.

« Avoir deux jours, ça change ma routine, c’est évident », rappelle Robert Williams III. « Je peux davantage m’étirer, mettre de la glace sur mon genou. Dès que j’ai du temps supplémentaire, ça m’aide. Là, entre les troisième et quatrième manche, je n’ai pas de temps. On verra comment je réagis. »