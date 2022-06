NCAA | Tommy Lloyd lié à Arizona jusqu’en 2027

La première saison de Tommy Lloyd comme « head coach » à Arizona a été un franc succès. Après 20 saisons dans le staff de Mark Few à Gonzaga (2001 – 2021), le tacticien a pris les rênes du célèbre programme de Tucson l’an passé, et a mené les Wildcats à un bilan de 34 victoires pour 4 défaites, dont un titre de champion de la conférence PAC-12 et une qualification pour le « Sweet 16 » du tournoi NCAA.

Logiquement élu coach de l’année par l’Associated Press après une telle saison « rookie » sur le banc, il s’est imposé comme l’homme du renouveau pour Arizona. La direction athlétique du programme l’a bien compris, et ne compte donc pas le laisser partir : l’AP rapporte que Tommy Lloyd y prolonge déjà son contrat.

Il s’agit d’une prolongation de cinq ans, qui assure sa présence à la tête des Wildcats jusqu’en 2027. Du point de vue financier, il profite largement de cet accord : son salaire augmente d’un million de dollars, et sera de 2.9 millions pour la saison 2022/23 (contre 1.9 millions la saison passée). Ensuite, il gagnera 100 000 dollars supplémentaires chaque saison, jusqu’en 2027.