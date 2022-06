La NBA a petit à petit relâché son protocole sanitaire lié au Covid-19. D’un système strict et coercitif, avec des tests quotidiens obligatoires, et des mises en quarantaine en cas de résultat positif, on est passé à un système déclaratif, où seuls les joueurs et membres du staff qui ressentaient des symptômes se faisaient tester.

Évidemment, cela a énormément fait chuter le nombre de cas, même si certains (Paul George, Zach LaVine, Steve Kerr, Al Horford…) ont quand même raté des matchs en « play-in » ou en playoffs. Néanmoins, il y avait aussi le risque qu’en cas d’enjeu trop important, certains décident de « casser le thermomètre » et refusent de se faire tester en playoffs, afin de ne pas être mis en quarantaine, même s’ils ressentaient des symptômes de la maladie.

D’après un article de The Athletic, c’est peut-être ce qu’il s’est passé à Phoenix en demi-finale de conférence…

Un assistant a ainsi été testé positif après le Game 6, et plusieurs autres membres du staff auraient déclaré ne pas se sentir bien au même moment. Un joueur a lui été testé positif juste après le Game 7, alors que le club n’a pas pu conduire ses entretiens de fin de saison en personne, organisant donc les réunions par Zoom.

Du côté de Dallas, on a d’ailleurs eu des craintes quant à d’éventuelles contaminations dès le Game 5. Évidemment, les Suns assurent de leur côté n’avoir enfreint aucune règle.

« Je pense qu’il est très clair que personne ne voulait faire de signalement », explique une source anonyme, au courant des tests positifs au sein du groupe. « Et c’est là que ça devient délicat ».

Du côté de la NBA, on assure « n’avoir vu aucune preuve suggérant une quelconque violation des règles par les joueurs ou le personnel des Suns », même si on se réserve le droit d’enquêter si des éléments venaient à émerger.