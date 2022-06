Draymond Green tacle Cedric Maxwell sur le jeu physique des années 80

L’attitude de Draymond Green dans le Game 2 avait fait réagir Cedric Maxwell. L’ancien joueur de Boston, MVP des Finals 1981, avait estimé qu’avec son comportement, « dans les années 1980, Green aurait été mis KO ».

L’intérieur de Golden State a en profité pour longuement répondre à cette phrase et pour notamment pointer du doigt ce style de commentaires de la part des anciens joueurs.

« Ce qui me gêne sur les années 1980 ou 1990, ces époques où le basket était plus physique, c’est que certains des gars qui parlent n’étaient pas impliqués dans ces bagarres, ne donnaient pas de coups. Ils font comme si tout le monde se baladait sur le terrain en frappant tout le monde. Il n’y avait que quelques joueurs comme ça, qui renversaient les adversaires, les mettaient KO, faisaient des fautes susceptibles de les faire expulser. Bill Laimbeer, Rick Mahorn. Mais tout le monde fait comme s’ils agissaient ainsi. Alors qu’ils étaient surtout des victimes. Donc ça me tue quand un gars, juste parce qu’il a joué dans les années 80 ou 90, explique que j’aurais été mis KO si j’avais joué à son époque. Pas vraiment, non, parce que ce n’est pas toi qui l’aurais fait. »

« Comparer l’aspect physique du jeu en faisant croire que tout le monde était physique et brutal, c’est comme dire aujourd’hui que tous les joueurs shootent comme Steph Curry »

Draymond Green rappelle d’ailleurs que la NBA est bien plus sévère que dans les années 80 ou 90.

« En plus, les amendes étaient de deux dollars. Ce n’est plus la même époque. Si je mets un joueur KO, je prends sûrement un million de dollars d’amende. Ça ne marche plus comme ça. »

Pour l’ailier fort des Warriors, Cedric Maxwell et les anciens joueurs qui font constamment référence à l’aspect physique de leur époque font des comparaisons qui n’ont pas vraiment de sens.

« Les gars font sans cesse des comparaisons : ‘Si tu avais joué à mon époque…’ Et si tu avais joué à cette époque, tu aurais dû avoir beaucoup plus de technique. C’est juste différent. Comparer l’aspect physique du jeu en faisant croire que tout le monde était physique et brutal, c’est comme dire aujourd’hui que tous les joueurs shootent comme Steph Curry. À l’époque, c’était le physique, aujourd’hui c’est le shoot. Mais tout le monde ne peut pas shooter. Imaginez moi dans vingt ans, à dire : ‘Si tu avais joué à mon époque, tu aurais dû savoir shooter’. Oui, les gars shootent mieux en général, mais ça ne veut pas dire que c’est mon cas. »