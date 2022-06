Le Jazz va rencontrer Frank Vogel

Après avoir acté le départ de Quin Snyder, la direction du Jazz se penche désormais sur le profil de son successeur. Comme l’ont incarné Ime Udoka à Boston, Willie Green à New Orleans ou Chauncey Billups à Portland, pour ne citer qu’eux, la tendance serait à un renouvellement et la quête de « nouvelles têtes ».

Une première liste de noms a été dévoilée en ce sens par Adrian Wojnarowski, et elle inclut seulement deux deux anciens coaches, de la conférence Ouest de surcroit : Terry Stotts et Frank Vogel.

Pour le reste, la franchise de Salt Lake City a donc reçu l’autorisation des franchises pour s’entretenir avec les assistants suivants : Johnnie Bryant (Knicks), Will Hardy (Celtics), Charles Lee (Bucks) et Joe Mazzulla (Celtics).

À cette liste s’ajoutent Alex Jensen et Lamar Skeeter. assistants au Jazz. Annoncé dans un premier temps, Kevin Young, des Suns, ne serait pas concerné.

Cependant, les recherches et les options activées par le Jazz n’en seraient qu’à leurs débuts, et la liste devrait s’allonger de nouveaux noms, que ce soit d’autres assistants ou d’anciens entraîneurs. D’après Adrian Wojnarowski, le processus pourrait être « long et grand ouvert ».