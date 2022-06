La folle histoire de Jack Bienvenue, le tatoué qui voit les Celtics remporter le titre depuis mars

Au début de la saison régulière 2010/11, Jason Terry était arrivé à l’entraînement avec un nouveau tatouage. Le joueur de Dallas avait désormais le trophée Larry O’Brien dessiné sur le biceps droit. On connait la suite : les Mavericks seront champions à l’issue de la saison, en juin 2011, face au Heat.

Plus de dix ans plus tard, le champion 2011 a peut-être trouvé son successeur. Du côté de Boston, un jeune garçon de 18 ans, Jack Bienvenue, s’est lui aussi fait remarquer avec un tatouage.

Il s’est carrément fait tatouer la bannière de champion des Celtics pour la saison 2021/22 ! Et il a décidé d’inscrire cette image sur sa peau en mars, alors que la saison régulière n’était même pas encore terminée et que les chances des troupes d’Ime Udoka étaient bien moins grandes que maintenant…

Il annonce Boston champion…

C’était le 21 mars très exactement, pendant un cours de mathématiques. Ses amis lui demandent alors qui va remporter le prochain titre NBA. Sûr de lui, il n’hésite pas à miser sur Boston.

« Je suis tellement confiant sur le fait que les Celtics vont l’emporter, que je vais me faire le tatouage de la bannière », a-t-il répondu, comme il le raconte à The Athletic. « Mes amis m’ont dit que, non, je n’allais pas le faire. J’ai répondu : ‘Allez vous faire voir, je vais le faire’. »

Son ami Charlie Perkins lui rappelle au passage que « les playoffs n’ont pas encore commencé », et il estime qu’il est donc « fou » de faire cela. Peu importe les commentaires, après les cours, il appelle un tatoueur, Taylor Lindley, et lui annonce qu’il sera là dans 30 minutes.

« Il a fallu que je réussisse à le convaincre de le faire sur l’épaule, mais j’ai réussi », se souvient Bienvenue. « Je fais des tatouages depuis presque 20 ans, donc j’ai vu un paquet de trucs bizarres, mais celui-ci m’a vraiment impressionné », poursuit Lindley. « Il était un des premiers clients de mon nouveau salon. Il est venu avec cette idée marrante et semblait très confiant. Il était sympa, très poli, donc j’ai dit pourquoi pas. »

Le lendemain, il poste son tatouage sur son compte Instagram.

… et se retrouve à San Francisco par hasard pour les Finals !

« Mes parents savaient que j’allais me faire un tatouage des Celtics, mais ils ne s’attendaient pas à ce que je revienne avec une bannière. C’était une sacrée expérience », déclare Jack Bienvenue. « Je trouve que c’était couillu », commente sa mère, Siemer. « Couillu, mais cool. Je n’étais pas en colère ou autre chose… J’ai trouvé ça cool, mais ils n’avaient rien gagné encore. »

Plus de trois mois après, les Celtics sont en finale NBA et il ne manque que trois victoires à Boston pour devenir champion NBA. Le pari du lycéen n’est pas loin de se transformer en coup de maître. Et pour ne rien gâcher, il va se rapprocher encore plus des Celtics et du titre dans les prochains jours.

« Il y a quelques mois, j’avais prévu un voyage sur la côte Ouest, pour fêter la fin de mes études. J’ai été diplômé et je vais décoller pour la Baie, juste à temps pour le Game 5 des Finals. C’est dingue. Le hasard a bien fait les choses, voilà pourquoi je pense que c’est le destin. »

Et si les Warriors sont finalement champions à l’issue de cette dernière série de la saison, effacera-t-il son tatouage ? « Non, je ne vais sûrement pas passer par le laser, car ça fait partie de moi. S’ils sont champions la saison prochaine, je pourrais sans doute le corriger, avec un trois au lieu du deux (pour 2023). Mais s’ils sont champions cette année, je suis un prophète. »