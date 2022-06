La Croatie avec ses NBAers pour défier la Slovénie

Pour tenter de gagner sa place à la Coupe du monde 2023, puis aux Jeux olympiques de Paris en 2024, la Slovénie va profiter des renforts de Luka Doncic et Goran Dragic, et le champion d’Europe 2017 devra notamment s’imposer face à la Croatie puis la Suède.

Justement, Eurohoops annonce que les Croates ont dévoilé une pré-sélection de 26 joueurs pour cette fenêtre internationale, et eux aussi pourront profiter de la présence de NBAers avec Ivica Zubac et Bojan Bogdanovic. Ante Zizic et Mario Hezonja, passés par la NBA, seront aussi de la partie.

Dans le Groupe C, c’est la Finlande de Lauri Markkanen qui est en tête avec trois victoires en quatre matches, suivie par la Slovénie et la Suède (2v-2). La Croatie est dernière avec une seule victoire en quatre rencontres.

L’objectif est de terminer dans les trois premiers pour accéder à la deuxième phase, et la Croatie se rendra en Slovénie le 30 juin, puis recevra la Finlande le 3 juillet. Début septembre, la Croatie participera à l’Eurobasket 2022. Les coéquipiers de Zubac seront à Milan dans le groupe de la Grèce, la Grande-Bretagne, l’Estonie et l’Ukraine. Il faudra terminer aux quatre premières places pour accéder à la deuxième phase à Berlin. Une compétition qui motive le pivot des Clippers.

Vice-champion du monde des moins de 19 ans en 2015 en Grèce, le pivot n’a plus joué sous le maillot de l’équipe nationale depuis les qualifications au mondial 2019. Mais, cet été, il compte bien retrouver ses compatriotes pour défendre l’honneur de la Croatie.

« On a une bonne chance de faire quelque chose à l’Euro cet été. On a beaucoup de bons joueurs et je pense que c’est l’année où on va enfin tous se retrouver. On peut faire un bon résultat. Je suis partant, je serai là et j’espère que tout le monde fera de même. On aura une chance d’aller enfin gagner une médaille. »