À 77 ans, Pat Riley n’a rien perdu de sa fougue

Si Kyle Lowry a parlé de saison « gâchée » lors de sa réaction à chaud après la défaite en finale de conférence face à Boston, Pat Riley a tenu à témoigner sa « fierté » du parcours compliqué de son équipe cette saison.

Malgré les péripéties, les blessures, les embrouilles, le Heat a finalement été à deux doigts d’arracher sa place en finale NBA. Il s’en est fallu d’un rien, d’un tir à 3-points de Jimmy Butler qui aurait pu tout changer…

« Je trouve qu’on a vraiment eu une super année, avec une histoire exceptionnelle. Mais beaucoup d’histoires ne se terminent pas toujours bien » a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse de fin de saison. « Je trouve qu’on peut vraiment être fiers de cette année, vu ce qu’on a fait durant la saison, en surmontant beaucoup d’adversité pour être toujours dans le coup à 16 secondes de la fin du Game 7 de la finale de conférence… C’est plutôt un beau parcours. Donc je suis fier de l’équipe, fier du staff, qui, je trouve, a fait un boulot incroyable, et désolé que ça se soit terminé de cette façon là. »

« White Hot » plus que jamais

Même s’il boucle sa 27e saison au Heat, comme coach puis dirigeant, Pat Riley a affirmé ne pas penser à la retraite et être toujours nourri par la même passion pour le jeu et son équipe. Il ne se voit pas non plus quitter le bateau et se donne encore trois ans pour parvenir à replacer Miami au sommet de la hiérarchie.

« Je me sens vraiment obligé de terminer ce projet de construction. Si nous en sommes à trois ans de construction, alors je ne veux pas passer trois autres années de plus à bâtir cette équipe. Je pense que nous sommes dans cette fenêtre en terme de progression interne. Nous avons un grand, grand joueur en Jimmy Butler. Nous le savons. Nous avons beaucoup de vétérans expérimentés. Nous avons formé une équipe qui a atteint la finale de la Conférence Est. Et la défaite a vraiment été amère. Le démon n’a pas encore quitté mon corps après ce revers. J’étais abasourdi, frustré, en colère, durant toute la semaine dernière et je commence à peine à me remettre de tout ça. Je n’ai pas du tout pensé à ça (la retraite), jusqu’à ce qu’on me le rappelle. J’ai 77 ans et je peux faire plus de pompes que vous », a-t-il alors lancé avant de s’esclaffer. « Je n’y ai pas réfléchi, ça a été une super année pour nous, ça m’a rendu heureux, j’ai apprécié regarder les jeunes joueurs (…). Il y a eu des soirs où j’étais tellement enthousiaste à l’idée de regarder ce jeu et les joueurs évoluer. C’est un jeu tellement différent d’il y a 27, 30, 40 ans, quand je coachais à LA. C’est un jeu différent, une époque différente ».

Pat Riley pense Heat au quotidien, et à peine la saison terminée, le voilà déjà à plancher sur l’intersaison à venir, se nourrissant de débats interminables chaque week-end avec sa femme au sujet du meilleur chemin à prendre, entre la notion de continuité et la possibilité d’insuffler un peu de sang neuf à son équipe.

L’exemple du tandem Tatum-Brown

Ce qui est sûr, c’est que là aussi, le président floridien est totalement investi.

« Même si on repartait avec les mêmes, nous aurions une très bonne équipe. Mais il faut être très proactif et chercher comment s’améliorer. C’est une belle histoire qui a commencé en 2019. En 27 ans, si nous avons fait naître un certain nombre de grandes histoires, celle de Jimmy Butler en fait partie. Nous avons ensuite commencé à construire l’équipe à partir de là », a-t-il ajouté. « On est pris entre deux eaux en ce moment avec ces jeunes joueurs qui montent. Quand on pense à Jayson Tatum et Jaylen Brown, là où ils étaient il y a trois ou quatre ans en playoffs. Une fois que vos jeunes joueurs peuvent s’élever au point où vous savez que vous pouvez gagner avec eux, avec Jimmy et les autres vétérans, vous pouvez toujours penser à l’idée de repartir et à avoir du succès. Mais est-ce que ça va être ce qui va nous mener à un titre ? C’est tout le fruit de notre réflexion ».