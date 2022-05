On a bien cru qu’il allait refaire le coup du match précédent lorsqu’il a aligné un 3-points et un 2+1 en fin de troisième quart-temps pour faire renaître l’espoir. Mais il n’en a rien été. Boston a serré les dents et tenu jusqu’au bout pour accéder à la dernière marche des playoffs, en arrachant le Game 7 sur le parquet du Heat.

Même diminué par sa blessure aux ischio-jambiers, le meneur ne s’est pas cherché d’excuse après la défaite, et n’a pas manqué de féliciter le vainqueur.

«J’étais sur le terrain. J’étais là pour jouer. C’est tout ce qui comptait vraiment. Au bout du compte, on ne se cherche pas d’excuses. On tire notre chapeau aux Celtics. Félicitations, ils sont champions de la conférence Est. Ils nous ont battus. En ce qui nous concerne, on retourne au tableau noir, on rentre dans le rang, comme tout le monde en ce moment, derrière deux équipes », a-t-il déclaré après la rencontre.

Plus près de la fin que du début…

Difficile pourtant d’occulter l’état physique du meneur, dont le faible impact sur la série a contribué à diminuer les chances des Floridiens. Kyle Lowry a donc insisté en rappelant qu’il n’était pas le seul dans ce cas.

« Ça a été une saison folle pour moi, individuellement. Ma vie personnelle a été un peu différente cette année. Mais on m’a donné l’occasion de jouer au basket, et chaque fois que j’ai une chance de le faire, je suis vraiment heureux. Je ne chercherai jamais d’excuse au niveau des blessures, jamais. J’étais sur le terrain. Jimmy (Butler) était blessé. Tyler (Herro) était blessé. PJ (Tucker) était blessé. Ils avaient des gars blessés. J’aurais aimé être capable de jouer un peu mieux, à un niveau plus élevé, mais je ne l’ai pas fait. Ça ne fait qu’augmenter ma motivation ».

Pour lui en revanche, échouer au pied des finales est synonyme de saison ratée, ce qui en dit long sur ses attentes.

« Vous ne savez pas combien d’autres occasions vous aurez de revenir à ce niveau, donc pour moi, honnêtement, c’était une année perdue. Je ne joue que pour gagner des titres. C’était fun, et j’apprécie les gars, mes coéquipiers, et j’apprécie l’opportunité. Mais pour moi, c’est une année gâchée. Vous jouez pour un titre, et vous ne gagnez pas de titre à l’arrivée, donc c’est une année perdue », a-t-il conclu.

Kyle Lowry aura en effet 37 ans lors de la prochaine campagne de playoffs…