C’est un recrutement tardif mais conséquent dans la promotion 2022 pour Florida State. Après une saison 2021/22 sans saveur (17 victoires et 14 défaites, 10-10 en conférence ACC), le programme de Leonard Hamilton s’offre une recrue de choix pour l’exercice 2022/23. L’Espagnol Baba Miller a en effet choisi de jouer pour les Seminoles la saison prochaine, alors que Gonzaga, notamment, lui faisait aussi les yeux doux.

« J’ai pu observer un vrai environnement familial à Florida State » résume l’intéressé pour ESPN. « Leur style de jeu correspond au mien, les joueurs ont beaucoup de liberté sur le terrain, dans leurs choix. Et j’adore la culture développée ici. Dès que j’ai mis un pied sur le campus, j’ai ressenti l’esprit de fraternité qui régnait. »

Âgé de 18 ans (2m04, 80kg), le natif de Palma de Majorque évoluait au Real Madrid depuis six ans. D’abord avec l’équipe junior, avec laquelle il a remporté le tournoi Adidas Next Generation l’été dernier, puis avec l’équipe B du club en Liga EBA (quatrième division espangole) au cours de la saison écoulée (11.3 points à 69% aux tirs et 5.3 rebonds en 24 minutes). En décembre, à cause d’un cluster de cas de Covid-19 qui avait décimé l’effectif pro du club madrilène, il avait fait ses débuts en Euroleague, face au CKSA Moscou.

Baba Miller explique également qu’il a pensé à passer pro en Europe, mais a finalement privilégié le circuit NCAA, qui va lui offrir davantage de temps que les ligues européennes pour se développer.

« Il y a eu un moment, j’ai pensé à rester en Europe. Mais plus tard, j’ai finalement voulu venir aux États-Unis, en particulier pour me développer physiquement et techniquement » explique le jeune intérieur. « En Europe, on joue pour gagner, pas pour se développer. Aux États-Unis, si on ne joue pas, on peut toujours se développer à l’entrainement, ou pendant les entrainements individuels. Donc ce n’était pas une décision difficile pour moi. »