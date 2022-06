Jordan Poole, l’étincelle retrouvée

On a bien cru pendant une mi-temps que Jordan Poole allait vivre la même soirée cauchemar que dans le Game 1. À la pause, il en est à 1 sur 5 aux tirs, et comme dans la première manche, il apparaît comme un boulet pour sa formation. Sa défense n’est pas au niveau, et comme il est maladroit, il n’apporte pas grand chose. Mais comme les plus grands attaquants, un simple tir ou une séquence peut tout changer.

Dans ce troisième quart-temps, Steve Kerr a d’abord fait confiance à Gary Payton II et Otto Porter Jr en sortie de banc. Une formule qui permet à sa formation de prendre plus de 15 points d’avance. Il ne faut alors pas tout gâcher comme dans le Game 1, et Steve Kerr se dit que c’est le moment de relancer Poole. Il reste une minute dans le quart-temps, et le joker des Warriors va mettre la tête des Celtics sous l’eau avec un 3-points à 9-10 mètres, suivi dans la foulée d’un « buzzer beater » du milieu de terrain. De +16, l’écart vient de passer à +23 en une minute !

Poole et Curry se défient du milieu de terrain

« C’est plutôt amusant car on discutait justement de la manière de terminer les quart-temps, et de l’élan qui peut se créer ensuite » réagit Stephen Curry. « C’était évidemment une séquence forte pour enflammer le public. C’était le point final de notre excellent troisième quart-temps. J’ai trouvé que Jordan était un peu plus agressif, un peu plus en maîtrise ce soir. Ça n’a pas été facile pour lui au début, mais ensuite il a eu cette série. Il faut continuer à trouver le rythme. Il en est capable. Nous faisons des tirs du milieu de terrain à chaque entraînement. Nous avons une petite compétition en cours. Nous faisons les comptes, et si on marque en match, ça compte. Donc il a pris l’avantage ce soir. »

Au-delà de ce petit concours en interne, Jordan Poole a retrouvé ses sensations, et il va confirmer ce coup de chaud avec un bon quatrième quart-temps. Même si le match est plié, Steve Kerr va le laisser sur le terrain. De la même façon qu’il laissera Klay Thompson, autre attaquant en difficulté.

« Il n’y a rien de nouveau… » assure le coach de Golden State. « Plus on va loin en playoffs, meilleure est la compétition et meilleures sont les défenses. Il faut donc s’adapter. Il faut trouver un moyen d’attaquer, et il faut le faire de manière collective. Il faut aussi le faire de manière individuelle. Jordan est encore un joueur très jeune, qui apprend sur le tas. Mais il réalise une si grande saison. Il est si talentueux et confiant, et je crois beaucoup en lui pour s’en sortir. Ce soir, j’ai trouvé qu’il avait fait du bon travail pour trouver sa voie ».

Qu’en pense l’intéressé, soutenu par son coach et ses coéquipiers après la première manche ?

« J’ai davantage cherché à trouver mes tirs » explique-t-il à propos de la différence avec le Game 1. « Je pense que dans le premier match, j’avais essayé d’impliquer mes coéquipiers, de trouver des positions faciles parce qu’ils étaient collés à moi et qu’ils étaient très attentifs à moi quand Steph n’était pas sur le terrain. Au début du 3e quart-temps, on savait que c’était important de donner le premier coup, d’être agressif, physique et décisif. On sait combien ces premières minutes sont importantes. »