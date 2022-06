Gary Payton II n’a pas manqué son retour

Il y a un mois, quasi jour pour jour, Gary Payton II était fauché en plein vol par Dillon Brooks. Verdict des médecins : fracture du coude. Après une guérison express et un Game 1 passé sur le banc, l’arrière des Warriors a effectué son grand retour cette nuit, et il a même eu droit à une « standing ovation » à son entrée sur le terrain au milieu du premier quart-temps.

Une minute plus tard, première frayeur puisqu’il se retrouve au sol après un lay-up, après un contact avec Jaylen Brown. Plus de peur que de mal, son coude va très bien. « J’ai essayé de replier mon coude et de rouler du mieux possible » raconte-t-il à propos de cette chute. Derrière, il loupe ses deux lancers, mais il se rattrape avec un 3-points dans le corner. Ses premiers points dans une finale, sous les yeux de son père.

» C’était incroyable. J’avais hâte d’être sur le terrain » raconte-t-il à propos de ce retour. « J’étais dans le tunnel à faire des allers-retours, à faire les cent pas, à attendre que le coach m’appelle. Au début, il m’a fait une petite feinte, pour me faire marcher. Mais après être entré sur le terrain, je me suis calmé. »

« Le niveau de sa défense, son agressivité physique et sa vitesse en transition nous donnent un énorme coup de pouce »

Un calme tout relatif puisqu’on a retrouvé le Payton de la fin de saison, actif en défense et opportuniste en attaque. Oublié dans la raquette, il inscrit deux paniers faciles sous le cercle. Il vole des ballons, et met la pression sur les arrières de Boston, et notamment Derrick White.

De quoi ravir Draymond Green, qui lui a rendu hommage après la rencontre.

« C’était incroyable. Comme vous l’avez dit, il a eu un sacré parcours » rappelle l’intérieur All-Star ». « Le voir enfin franchir un cap et jouer comme il l’a fait cette année, c’est la première chose que je retiens. Je crois que GP a joué un match de pré-saison et il a intégré l’équipe. Ensuite, il a continué à se battre et il est devenu une pièce maîtresse de notre rotation. (…) Je sais que c’était difficile pour lui de rater ses premiers lancers-francs, mais le fait qu’il ait réussi ce tir à 3-points, alors qu’il n’avait pas eu l’occasion de jouer au basket depuis la série face à Memphis, montre qui il est. C’est la raison pour laquelle il est là. La plupart des gars ne peuvent pas élever leur jeu dans cette situation, mais GP est quelqu’un de dur et il a été bien formé. Il a élevé son niveau de jeu et il nous a donné quelques bonnes minutes ce soir. »

Au total, Gary Payton II va jouer 25 minutes, et il est le remplaçant le plus utilisé par Steve Kerr. Avec 7 points, 3 rebonds et 3 passes à 100% aux tirs, plus la victoire au bout, la rentrée est plus que satisfaisante.

« J’étais préoccupé de savoir s’il était capable d’étendre son bras et de tirer, mais il a réussi ce 3-points » commente Steve Kerr. « Et comme je l’avais dit avant le match, il a effectué quelques bonnes séances d’entraînement où il semblait bien meilleur qu’avant le Game 1. Il avait donc besoin de ces quelques jours supplémentaires pour être vraiment prêt, et je l’ai trouvé brillant. Le niveau de sa défense, son agressivité physique et sa vitesse en transition nous donnent un énorme coup de pouce.«