Quand Ime Udoka débutait sa carrière NBA aux Lakers…

Lorsqu’on évoque le nom d’Ime Udoka, on pense évidemment à son passage aux Spurs comme joueur puis assistant, et les Français le connaissent aussi pour ses gros cartons en Pro B lors de la fin de la saison 2004/05. Arrivé à Vichy pour tenter de sauver le club de la relégation, le Nigérian était à l’époque un « globe trotter », incapable de taper dans l’oeil des scouts NBA.

Pourtant, en janvier 2004, l’actuel coach des Celtics avait eu sa chance avec les Lakers. Un contrat de 10 jours pour suppléer un Kobe Bryant blessé, et évoluer avec Shaquille O’Neal, Gary Payton et Karl Malone, sous la coupe de Phil Jackson.

« J’avais suffisamment bien joué pour sans doute rester » se souvient Udoka, dont l’expérience tournera court. « Je m’étais dit qu’il fallait bien commencer quelque part. Je croyais en moi, et si ce n’était pas à Los Angeles, ce serait ailleurs. J’ai eu quelques coups de fil qui n’ont pas abouti et j’étais tout proche pendant un moment. (…) Vous savez, il y a eu des hauts et des bas tout au long de mon parcours, et si ce n’avait pas été pour cette opportunité, j’allais enfoncer une porte à un moment donné de toute façon. »

« Il est bien meilleur coach que basketteur, et je pense qu’il le sait »

Assistant de Jackson à l’époque, Jim Cleamons se souvient de lui. « Nous adorions Ime et nous l’avions beaucoup apprécié. C’était un compétiteur et quelqu’un de compréhensif. Le seul problème était que la plupart des joueurs avaient des contrats garantis. C’était une histoire de nombre. Dans le staff, on avait apprécié sa compétitivité, son courage et son caractère. Je suis désolé qu’on n’ait pas pu le garder. »

Pour Jayson Tatum, cette anecdote et le parcours sinueux de la carrière d’Udoka sont aussi ce qui fait sa réussite aujourd’hui.

« Quand on parle de ses débuts, des contrats de 10 jours et des choses comme ça, il est évident qu’il a dû bosser pour en arriver là » souligne la star des Celtics dans le LA Times. « Il porte cette impression de dureté en lui et l’inculque au groupe tous les jours. Je suis fier de lui, et je suis heureux que nous l’ayons comme coach. Il est bien meilleur coach que basketteur,, et je pense qu’il le sait. »