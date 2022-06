Michael Beasley relance sa carrière en Chine

« Je prendrai ma retraite au moment voulu. Je ne peux pas laisser mourir mon rêve« . C’est ce qu’avait déclaré Michael Beasley il y a trois mois à propos d’une éventuelle retraite. L’ancien ailier des Knicks et du Heat n’était pas au mieux, et il reconnaît être en pleine dépression. « Son rêve », c’est de rejouer en NBA, et pendant l’été 2021, il avait disputé les summer leagues avec les Blazers, sans pour autant réussi à taper dans l’oeil d’une franchise NBA.

Après un bref passage aux Cangrejeros de Santurce, au Porto-Rico, il a décidé de relancer sa carrière en Chine avec un retour aux Shanghai Sharks dont il avait porté le maillot pendant toute la saison 2015/16, avant de rebondir en NBA chez les Rockets. Selon The Athletic, son contrat annuel serait d’au moins un million de dollars.