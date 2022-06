L’heure de la réaction pour Jordan Poole

Avec Draymond Green, Jordan Poole a été le joueur de Golden State le plus maladroit et le plus dispendieux du Game 1. Quand l’intérieur terminait avec 2/12 au shoot et trois ballons perdus, l’arrière finissait avec 2/7 au tir (9 points), quatre balles perdues et un +/- de – 19 en 25 minutes !

Pire, son début de quatrième quart-temps a plombé les Warriors. Si bien que Steve Kerr n’a pas eu d’autre choix que de le sortir après seulement deux minutes et trente secondes, pour stopper l’hémorragie.

Pour son premier match à ce niveau en carrière, Poole a clairement été dominé par l’événement et ses coéquipiers avaient ainsi été indulgents à la sortie de la défaite, ne voulant pas l’accabler. Ils ont continué sur cette lancée avant le Game 2.

« Qu’il soit lui-même », annonce Stephen Curry quand on lui demande son message pour Poole. « Qu’il se rappelle ce qu’il a ressenti, au niveau de l’adrénaline et des émotions, pour désormais les maitriser. Il faut peut-être ralentir un peu les choses, pour mieux les voir. L’expérience des Finals, et c’est sa première, est différente. Mais il ne doit rien changer de son style de jeu, de sa manière d’attaquer. Par conséquent, on ne veut pas trop communiquer avec lui, ne pas lui encombrer l’esprit. »

Klay Thompson parle de « guerre d’usure »

Un Poole qui réfléchit trop, c’est sans doute un joueur qui fera les mauvais choix. La force du joker des Warriors, c’est sa spontanéité, sa fraicheur, sa vitesse d’exécution. Mais face à la défense de Boston et à la pression du contexte, il a perdu le contrôle.

« J’ai dit à Jordan de se détendre, de ne pas être trop dur envers lui-même », glisse Klay Thompson. « Quand je le vois, je revois le jeune joueur que j’étais. On veut être bon tous les soirs, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des hauts, des bas et il faut réaliser que, à ce moment-là de la saison, c’est une guerre d’usure. On fait tous des mauvais matches, même les plus grands joueurs de tous les temps. Donc éteins ton téléphone, ne regarde pas la télévision car tu es au coeur du basket et tout le monde a une opinion. Il ne faut pas que cela l’influence. »

Golden State aura besoin de ses points pour soutenir les « Splash Brothers » et faire souffler un peu Curry. Comme toute l’équipe dans son ensemble, Poole doit rebondir pour ce Game 2.

« Il n’est pas vraiment entré dans le rythme, durant le Game 1 », constate Steve Kerr. « Le mérite en revient à Boston, il faut le dire. Ils forment la meilleure défense de la ligue. Ils ont été bons face à lui, en étant physiques. On a vu les images et on s’est rendu compte de ce qu’il pouvait faire ou pas, des ajustements à effectuer. On a confiance dans un joueur qui peut avoir un tel impact. On sait qu’il y aura des hauts et des bas. La soirée a été compliquée, mais on a une totale confiance : il sera meilleur dans le Game 2. »