Poole a pris un bouillon

Sans mauvais jeu de mots, Jordan Poole était comme un « poulet sans tête » au début du 4e quart-temps. À 22 ans seulement, la révélation des Warriors disputait son premier match des Finals, et il s’est loupé dans les grandes largeurs entre des tirs en première intention, des passes mal assurées, et des trous d’air en défense.

Son début catastrophique de 4e quart-temps, au relais de Stephen Curry, a permis aux Celtics de retrouver des couleurs, et Steve Kerr l’a sorti au bout de deux minutes et trente secondes. Un laps de temps pendant lequel les Celtics avaient déjà remonté 10 de leurs 15 points d’écart !

À l’arrivée, Jordan Poole livre l’une de ses plus mauvaises prestations de ces playoffs avec 9 points à 2/7, 4 balles perdues et un +/- de -19 en 25 minutes. Mais à Golden State, personne ne l’accable, à commencer par Stephen Curry. Surtout quand on lui dit que Jordan Poole tournait à plus de 18 points de moyenne dans ses premiers playoffs.

« C’était son premier match dans une finale NBA, et il y a beaucoup d’adrénaline, de nervosité »

« Vous comparez les stats qu’il est capable de produire avec sa manière de jouer et le reste » regrette le meneur All-Star. « C’est difficile de passer d’une série à une autre, de découvrir comment l’adversaire a choisi de défendre sur soi, de simplement faire les bonnes lectures, et de ralentir un peu. C’était son premier match dans une finale NBA, et il y a beaucoup d’adrénaline, de nervosité et tout ça. Mais il va se reprendre et on va tous mieux jouer dans le Game 2. »

Ce qu’on peut reprocher à Jordan Poole, c’est son manque de rigueur, des deux côtés du terrain. Son culot et son talent offensif sont reconnus de tous, mais face à une défense comme Boston, et plus particulièrement Marcus Smart, chaque petite erreur se paie cash.

« Nous allons regarder la vidéo et voir ce qu’il faut faire. Je trouve que Boston a fait du bon travail sur Jordan » estime Steve Kerr. « Ils ont mis beaucoup de pression sur lui. Il y a probablement des choses que nous pouvons faire pour l’aider à se libérer de leur emprise. Et puis, vous savez, c’est un sacré joueur. Donc il va rebondir. »