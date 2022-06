Danny Ainge voit des similitudes de taille entre les Celtics de 2022 et ceux de 2008

« Ils ont de la taille et des qualités physiques à chaque poste en gros, ils mettent beaucoup de pression. » C’est ainsi que Steve Kerr décrit brièvement ses adversaires en Finals NBA, les Celtics. Ces derniers ont la particularité d’avoir quelques centimètres de plus que les Warriors sur quasiment tous les postes. Au poste 4 par exemple, Draymond Green (1,98 mètre) rend huit centimètres à Al Horford (2,06 mètres).

C’est précisément cette dimension de taille qui a poussé Danny Ainge à comparer l’effectif actuel avec celui de 2008, année du dernier titre de la maison verte.

« On avait de la taille » (en 2008), s’est souvenu l’ex-président de la franchise, dont les propos cités par The Athletic datent de mars dernier. « On avait un arrière de taille (Ray Allen – 1,96 mètre), un ailier de taille (Paul Pierce – 2,01 mètres). Et évidemment (avec Kevin Garnett, 2,11 mètres, et Kendrick Perkins, 2,08 mètres) avec nos postes quatre et cinq, on n’avait pas de problème de taille. »

Le dirigeant considérait que cette configuration « n’est pas très différente de l’équipe actuelle » des Celtics puisqu’ils comptent aujourd’hui Al Horford et Robert Williams dans la raquette. « Ce qui permet à Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart d’être plus grands à leur position. »

Des cinq de plus petite taille ont ainsi été utilisés par le passé, du temps où Kyrie Irving ou Kemba Walker jouaient à la mène, décalant ainsi Marcus Smart à l’arrière et « repoussant » Jayson Tatum en ailier-fort.

« Lorsque ces gars ont joué ces dernières années avec Marcus en poste 2, Jaylen en 3 et Tatum en 4, ils manquaient de taille à leur poste », jugeait Danny Ainge, qui a récemment déclaré que le départ de Kemba Walker avait été la clé pour rééquilibrer ce cinq. « Mais en insérant Al Horford, tout d’un coup, ils se sont retrouvés plus grands à tous les postes, tout aussi grands au poste de pivot et plus grands du meneur à l’ailier fort. Donc ça fait une grosse différence. »

Une différence de taille car, comme il le disait, chacun a pu retrouver son poste naturel. Ce rééquilibrage a largement payé pour ces « grands » Celtics, désormais à seulement trois victoires du titre suprême.