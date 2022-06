CJ McCollum va s’occuper personnellement de Zion Williamson

Clairement, CJ McCollum a changé le visage des Pelicans depuis son arrivée. Sur et en dehors du terrain, il apparaît comme le leader dont avait grandement besoin l’équipe, et cet été, il a choisi de s’occuper de Zion Williamson. L’intérieur vedette des Pelicans n’a pas joué de la saison, mais les dernières nouvelles sont bonnes puisqu’il peut s’entraîner sans « restriction ». Son pied est guéri, et il va pouvoir reprendre sa carrière. Pour cela, il aura CJ McCollum sur le dos. Pendant tout l’été.

« Je l’ai pris sous mon aile et je vais m’assurer qu’il va bien », a déclaré CJ McCollum. « Nous avons discuté des moments que nous allons passer ensemble. Je vais le faire venir à New York, pour qu’il travaille avec moi pendant la semaine de la Draft. Je vais le faire venir à Vegas avec moi et nous allons passer du temps ensemble. »

Voilà qui va rassurer la direction alors qu’elle doit se pencher sur la prolongation de contrat de Zion Williamson.

All-Star dès sa deuxième année en NBA, l’ancien numéro 1 de la Draft peut prétendre à un contrat d’environ 190 millions de dollars sur cinq ans. Mais vu ses passages prolongés et réguliers à l’infirmerie, les Pelicans pourraient intégrer des clauses très strictes, comme les Sixers avaient procédé avec Joel Embiid.