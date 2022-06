La dorure de retour sur l’identité visuelle des Cavaliers

« L’avenir est passionnant et notre ville et nos fans ont adopté cette nouvelle génération de jeunes joueurs incroyables. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère aux Cavs, il est temps de leur donner une marque qui leur est propre ».

La franchise de Cleveland veut surfer sur une toute nouvelle dynamique, avec un projet qui a pris une autre envergure la saison dernière, façonné par JB Bickerstaff et un ensemble d’éléments visant à bâtir une équipe à nouveau en mesure d’accrocher régulièrement les playoffs.

L’artiste Daniel Arsham a été chargé d’accélérer la mue des Cavs en « rafraîchissant » son identité visuelle. Pour ce faire, il a délivré une collection de nouveaux logos, et a remis en avant la couleur or pour aller avec le bordeaux, une association qui accompagnait la franchise à ses débuts, et qui fera donc son grand retour en 2022/23.

La collection « Gold Is Back » utilisant les nouveaux logos de la franchise est déjà disponible sur le site de Cleveland. Elle permet de se faire une meilleure idée du style que les Cavs arboreront la saison prochaine.