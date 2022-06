NBA Finals 2022 | Le prix des places explose

Comme chaque année, le prix des places pour les Finals flambe, plus particulièrement sur le « second marché », et le Chase Center, sorti de terre en 2019, n’avait jamais connu de tels tarifs.

Pour le Game 1 entre les Warriors et les Celtics, le prix moyen est de 873 dollars sur la plate-forme VividSeats. C’est 300 dollars de plus que pour la rencontre face aux Lakers en février dernier. Le record pour un événement au Chase Center était détenu par le groupe Metallica avec un prix moyen de 542 dollars. C’était en septembre 2019.

Même inflation au TD Garden

Dans le détail, la place la moins chère est à 496 dollars, et la plus chère à… 128 000 dollars ! Comme les billets sont toujours vendus par deux, l’addition grimpe à 256 000 dollars pour assister au Game 1 au bord du terrain.

Pour le Game 2, les tarifs vont encore grimper puisque la place la moins chère est actuellement à 749 dollars. Du côté de Boston, même inflation avec des places qui s’échangent entre 700 et 22 000 dollars.

En 2019, le prix moyen d’une place pour le Game 5 entre les Warriors et les Raptors était de 1 550 dollars. C’était à l’Oracle Arena, et c’est le double du prix moyen pour le Game 1 de ce soir.