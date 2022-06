Jayson Tatum a parfois douté d’être un bon leader pour les Celtics

Si émettre des doutes autour de Jayson Tatum depuis le début de sa carrière était légitime, ce n’était évidemment pas pour remettre en cause ses qualités offensives. L’ailier de Boston est un talent remarquable, un superbe attaquant et dès ses premières sorties dans la ligue, en 2017/2018, tout le monde l’avait constaté.

Ce qui était plus problématique, c’était surtout son attitude, parfois trop en retrait, quand les moments étaient difficiles. Marcus Smart est le leader naturel des Celtics depuis quelques années, Jaylen Brown peut parfois prendre ce rôle avec son jeu et son énergie, mais on ne voyait que trop rarement Jayson Tatum s’imposer en patron.

« Pour dire la vérité, il y a eu des moments où je me suis interrogé », confie-t-il. « Suis-je la bonne personne pour être un leader dans ce groupe ? On n’aime jamais douter de soi-même, mais ça arrive parfois, après des défaites ou durant des instants compliqués dans une saison. C’est humain de se questionner. Mais il faut garder le cap, continuer de faire ce qu’on fait, croire en son travail. La malchance, ça ne peut pas durer éternellement. »

Leader à sa manière

Nul doute que ces questions ont envahi sa première partie de saison. Celle où le All-Star ne trouvait pas les solutions, avec ses coéquipiers, collectives pour relancer les Celtics. Au point que d’aucuns attendaient un transfert, de Jaylen Brown ou de lui, pour créer un électrochoc.

« On est simplement deux jeunes joueurs, très compétitifs, qui veulent gagner à tout prix », explique Jayson Tatum. « Forcément, ça nous rapproche car on veut trouver des solutions. Pas nécessairement pour prouver aux autres qu’ils ont tort, mais pour nous prouver à nous qu’on peut gagner. Ce fut compliqué, oui. En début de saison, avant chaque match, on se demandait si on allait le gagner ou non. C’était plus dur que prévu. Quand on était onzième de l’Est avec trois matches en-dessous des 50% de victoires (le 7 janvier), je ne suis pas sûr que beaucoup nous voyaient en arriver là. Jaylen et moi, on a toujours cru en nous. »

Avec cette qualification pour les Finals, les deux stars de Boston ont démontré qu’elles pouvaient non seulement jouer ensemble, mais surtout gagner côte à côte. Chacune a pris une nouvelle dimension mentale cette saison d’après Ime Udoka, sans en faire trop.

« Marcus Smart et Al Horford sont les joueurs qu’on entend le plus, mais Jayson et Jaylen ont progressé dans ce domaine », affirme le coach des Celtics. « Ils le font à leur manière. On les aime pour ce qu’ils sont et on les laisse être eux-mêmes. Ce mélange des leaderships et des styles est bénéfique pour l’équipe. »