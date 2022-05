Finalement, Jaylen Brown et Jayson Tatum peuvent jouer ensemble…

On l’a souvent dit et écrit, mais il y a eu un tournant dans la saison des Celtics. C’était en janvier, quasiment avec ce passage à 2022, et quelques semaines avant que Brad Stevens ne décide de modifier son effectif avec les venues de Derrick White et Daniel Theis, et les départs de Dennis Schroder et Josh Richardson.

Avant cela, il y avait eu une réunion de crise, provoquée par un coup de gueule de Marcus Smart. C’était début novembre alors que Boston venait de perdre un cinquième match en sept sorties. Dans le viseur du meneur des Celtics, le duo Tatum-Brown. Souvenez-vous de cette sortie :

« Toutes les équipes savent qu’on va essayer de passer par Jayson et Jaylen » rappelait le meneur. « Toutes les équipes sont programmées et ont étudié les façons d’arrêter Jayson et Jaylen. Je pense que le « scouting report » de tout le monde est de les obliger à passer le ballon. Ils ne veulent pas passer le ballon. C’est quelque chose qu’ils vont apprendre. Ils sont encore en train d’apprendre. »

« Ils disaient qu’on ne pouvait pas jouer ensemble…«

À l’époque, certains estiment carrément que ce duo ne peut pas mener les Celtics en finale NBA, et qu’il y a un soliste de trop dans cette équipe. Le nom de Jaylen Brown commence à circuler dans les rumeurs de transfert. Et puis… six mois plus tard, il y a cette accolade entre les deux, et Jayson Tatum qui lance à son coéquipier : « Ils disaient qu’on ne pouvait pas jouer ensemble… » Les deux se marrent, et Jayson Tatum est revenu sur ce moment charnière.

« Je pense que toutes ces choses nous ont aidés, qu’il s’agisse des déclarations sur le fait qu’il fallait faire exploser ce groupe, qu’il fallait se débarrasser de quelqu’un ou que Jaylen et moi ne pouvions pas jouer ensemble. Cela nous a poussés à trouver une solution et à ne pas fuir nos responsabilités. De toute évidence, et je suis là pour un moment, il fallait que nous ayons confiance les uns en les autres, et que nous nous améliorions. Donc, je pense qu’au lieu de nous séparer, nous nous sommes rapprochés, et je pense que cela s’est vu tout au long de la saison. »

Pour Jaylen Brown, ce Game 7 est le symbole de cette union entre les joueurs. L’équipe venait de rater une balle de match à domicile. Jayson Tatum et Jaylen Brown avaient été transparents en deuxième mi-temps…

« Nous avons traversé beaucoup de choses. Littéralement, il y avait du sang, de la sueur et des larmes »

« Toute l’année, toute la saison, nous avons réagi face à l’adversité. Aujourd’hui, c’était le plus grand test, non seulement de l’année mais aussi de nos carrières » rappelle-t-il. « Il fallait être prêt mentalement à disputer un septième match à l’extérieur après avoir perdu sur notre terrain. C’était difficile, et nous l’avons fait. »

Six mois après son coup de gueule, Marcus Smart est tellement fier que le noyau dur soit resté uni. Avec Horford, Brown et Tatum, il s’est heurté aux Cavaliers, au Heat… Il a vécu des moments compliqués comme cette première partie de saison ratée. Mais dans son sillage, l’équipe s’est métamorphosée, et la voici en finale.

« C’est énorme pour nous. Comme vous l’avez dit, nous avons traversé beaucoup de choses. Littéralement, il y avait du sang, de la sueur et des larmes. Chaque année, nous avons été dans cette situation, comme je l’ai dit, et nous avons dû prendre du recul et nous regarder dans le miroir, et ça devait faire mal, et c’est le cas » conclut-il. « Pour nous, il s’agissait juste de nous assurer que cela ne se reproduise pas, et nous l’avons fait. Toutes ces années vécues, toutes ces choses traversées en début de saison, l’adversité, nous ont vraiment permis d’en arriver à ce Game 7. Je pense que notre bilan à l’extérieur est meilleur que notre bilan à domicile, et cela montre notre résilience. (…) Ce noyau dur de joueurs, les gars sur le banc, ce staff, toute cette franchise… Ils nous ont fait confiance, et ils nous ont permis de corriger et de travailler, et nous avons progressé à partir de ça, et ça nous a définitivement aidé sur le long terme.«