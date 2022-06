Caleb Martin espère rester à Miami

Caleb Martin a fait partie des bonnes surprises de la saison à Miami, où le jumeau de Cody Martin a su rebondir après son départ de Charlotte. Signé d’abord en « two-way contract » après avoir été remercié par les Hornets, l’ailier s’est épanoui au Heat comme booster en sortie de banc, avec plus de 9 points de moyenne en 23 minutes.

Une efficacité qui lui a permis de décrocher un contrat classique dès mi-février, et Caleb Martin a tenu son rang jusqu’à la fin, apportant son énergie des deux côtés du parquet. On l’a même vu en playoffs, plus particulièrement en finale de conférence face à Boston, la série dans laquelle il aura le plus joué (7.3 points à 51% de réussite au tir, 54% à 3-points, 3.5 rebonds en 15 minutes en moyenne sur six matchs).

Lors de son entretien de fin de saison, il a exprimé son envie de poursuivre l’aventure même s’il restera attentif au marché de la « free agency ».

« Tout en gardant l’esprit ouvert, je veux rester ici. C’est ici que j’ai progressé et que je pense pouvoir continuer à m’améliorer. Je veux juste une super situation, quoi qu’il arrive. Mais je pense que je suis devenu proche des gars et des gens ici, et j’ai vu à quel point je me suis amélioré et devenu confiant ici. J’ai le sentiment que mon équipe et le staff croient en moi et dans le fait que je vais continuer à progresser ici. Bien sûr, je garde l’esprit ouvert vis-à-vis de la free agency. C’est ma première expérience avec ça. Mais oui, je veux rester ici, j’adore être ici et je veux être ici. C’est tout ce que j’ai en tête à présent. »

Épanoui dans son rôle

Joueur agressif, à l’énergie contagieuse, il a également confié s’être reconnu dans la fameuse culture de travail floridienne. Son statut de « role player » n’a pas été un défi facile, mais Caleb Martin en est ressorti grandi.

« Ça a été une grosse saison, j’ai eu beaucoup de choses à gérer en peu de temps, avec une saison marquée par des hauts et de bas. Que ce soit les rotations, les blessures ou je ne sais quoi, je pense que ça m’a aidé à progresser dans mon état d’esprit et ma mentalité lorsque je rentre sur le terrain. Le fait d’avoir pu m’adapter à tout et d’accepter que ça fasse partie de mon rôle. C’est le rôle que j’ai accepté quand je suis arrivé ici. Les choses allaient beaucoup bouger et j’allais devoir m’en accommoder, et m’ajuster à la volée. Ça a fait de moi un meilleur joueur et immensément plus fort. Ça n’a pu que m’aider ».

Pour le protéger lors de la « free agency », le Heat dispose d’une « qualifying offer » à 2 millions de dollars pour la saison 2022/23, mais reste exposé à d’éventuelles offres extérieures qui pourraient faire grimper la cote de Caleb Martin. Le nom de Portland est apparu parmi les équipes intéressées.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée, et épisodiquement en NBA.

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses rookies lors de sa dernière année de contrat. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur ne rempile pas avec son équipe l’année de la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.