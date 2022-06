Tyler Herro pense désormais mériter une place de titulaire

Elu meilleur sixième homme de la NBA, Tyler Herro n’a pas pour ambition d’égaler Jamal Crawford ou Lou Williams, deux des meilleurs remplaçants de l’histoire. À 22 ans, et au sortir de sa meilleure saison en carrière, le shooteur du Heat veut être titulaire.

« Evidemment que je le veux ! » répond-il à la presse locale. « D’une certaine façon, j’aimerais débuter les matches. Je pense que c’est ma quatrième saison, et je pense l’avoir mérité. On verra ce qu’il se passera ».

Avant cela, il faudra déjà gérer son avenir puisque Tyler Herro a la possibilité de signer son prochain contrat dès cet été. C’est le cas pour tous les joueurs draftés en 2019, et l’ancien joueur de Kentucky a la possibilité de décrocher le jackpot avec un an d’avance. Sur le papier, Miami peut lui proposer un contrat de 186 millions sur cinq ans, et il débuterait à partir de juillet 2023.

« Franchement, je ne suis pas certain de ce que ça va donner » prévient-il. « On verra ce qui se passe cet été. Mon agent va discuter avec qui de droit, et on verra… »

« Les gens oublient que je viens d’avoir 22 ans »

Autre élément à gérer, son physique. Touché à l’aine, Tyler Herro a beaucoup manqué à son équipe dans la dernière ligne droite. Il est réapparu dans le Game 7, mais il était bien trop limité.

« Avant le septième match, j’étais un peu hésitant quant à savoir si je devais jouer ou pas. J’ai senti que j’étais en assez bonne santé pour jouer. Le coach et moi avons eu une bonne discussion sur le sujet. Il a estimé que tout le monde était disponible, et que mon entrée en jeu dépendrait de la façon dont le match se déroulait. »

Au final, il retient beaucoup de choses de cette 3e saison en NBA, et il sait qu’il y aura encore des hauts et des bas.

« Les playoffs ont été pour moi une sorte de périple étrange » poursuit Tyler Herro. « Il y a eu des hauts et des bas tout au long de cette période, mais je pense que j’ai appris beaucoup de choses. Je pense que les gens oublient que je viens d’avoir 22 ans et que ce ne sont que mes troisièmes playoffs. J’ai fait un bond en avant cette année et je continue à m’améliorer et je pense que tout au long de ma carrière, surtout au début, il y aura des petits revers qui me permettront d’apprendre. Cela me motive, cela me fait progresser et m’apprend ce sur que je dois travailler pour m’améliorer. La prochaine fois que je serai dans cette situation, je serai mieux préparé et meilleur. »