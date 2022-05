Quel rôle pour Tim Hardaway Jr. à Dallas ?

Jusqu’au bout, Tim Hardaway Jr. a rêvé du scénario parfait, celui qui aurait mené les Mavericks jusqu’en Finals NBA, lui permettant de revenir dans le groupe en qualité de joker, plus de quatre mois après avoir dû quitter les parquets à cause d’une blessure au pied gauche.

Dallas a finalement échoué aux portes de la finale, et le fils de Tim Hardaway essaie de voir le bon côté des choses, appréciant de débuter l’intersaison en forme, avec le camp d’entraînement d’octobre prochain en ligne de mire.

« C’était très dur de rester sur la ligne de touche chaque jour et de ne pas pouvoir jouer et aider l’équipe à se battre sur chaque possession. Mais j’ai fait du mieux que j’ai pu, avec Theo (Pinson) et le reste du banc, en essayant simplement d’être celui qui donne de l’énergie et non celui qui en fait perdre. J’ai essayé de venir tous les jours, de travailler comme un fou pour revenir », a-t-il déclaré lors de son entretien de fin de saison.

Le premier renfort de l’intersaison

Au-delà de perfectionner sa condition physique, l’été s’annonce en effet plein de défis pour lui puisqu’il va aussi devoir s’ajuster à la nouvelle configuration des Mavs depuis le « trade » qui a envoyé Kristaps Porzingis à Washington en février, et à la place qu’il pourrait occuper au sein d’un groupe qui a réussi à s’épanouir sans lui.

« Je suis vraiment impatient de parler avec le staff, Jason Kidd, Nico Harrison et de me faire une idée de ce qu’ils voient pour moi. Je suis sûr qu’ils savent, comme tout le monde, ce que je peux faire. J’essaie juste d’aller de l’avant, de voir quel rôle je peux réellement jouer. Et on repartira de là », a-t-il ajouté.

De nombreux ajustements seront à prévoir en sa présence, d’autant que les Mavericks vont être attendus par la concurrence après leur parcours en playoffs, un peu comme Atlanta l’a été après les playoffs de la saison dernière. Le parcours des Hawks a démontré que l’année de la confirmation dans les hautes sphères de la NBA n’est pas l’exercice le plus simple. C’est à présent au tour de Dallas de se frotter à une pareille adversité.

« C’était excitant de voir les gars partir en guerre tous les jours et être combattifs. C’est génial qu’ils aient surmonté beaucoup d’obstacles alors certaines personnes ne nous donnaient pas la moindre chance. Cela étant dit, nous sommes maintenant la proie. Il n’est pas question d’aborder la saison prochaine en étant les outsiders. Tout le monde va montrer son meilleur visage contre nous. Il faut que tout le monde comprenne bien ça pendant l’intersaison », a-t-il ainsi conclu.