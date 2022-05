Steve Kerr : « Marcus Smart porte bien son nom »

Les Finals 2022 mettront aux prises quelques uns des meilleurs attaquants de la NBA avec Jayson Tatum d’un côté, et Stephen Curry de l’autre, mais aussi deux des meilleurs défenseurs de leur génération avec Marcus Smart côté Boston, et Draymond Green chez les Warriors.

Interrogé sur le lauréat du trophée de Defensive Player Of The Year, Steve Kerr ne tarit pas d’éloges à son sujet, et il énumère ses points forts.

« Sa force et son anticipation. Il a un sens incroyable du jeu » estime le coach de Golden State. « C’est comme une version « arrière » de Draymond. Il lit les angles, il défend sur les cinq positions, et s’il switche sur un pivot, il est si costaud qu’il peut les contenir. »

Sur le papier, Smart va s’occuper de Stephen Curry, et on se souvient que l’arrière des Celtics avait blessé le meneur des Warriors lors de la visite annuelle de Boston à San Francisco. Kerr lui en avait beaucoup voulu, estimant que son plongeon était « dangereux ».

Deux mois et demi plus tard, Curry est à 100% de ses moyens, et Kerr préfère vanter les mérites de Smart, avec un petit jeu de mots.

« Il est assez rapide pour suivre les meneurs de jeu, assez grand pour défendre sur les arrières, et il peut littéralement défendre des postes 1 à 5 dans le basket moderne. Il porte bien son nom (ndlr : « smart » signifie « intelligent ») : c’est un joueur très intelligent, et un très grand défenseur. »