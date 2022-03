Stephen Curry touché, Steve Kerr très en colère contre Marcus Smart

En quelques secondes, Marcus Smart a fait sortir de ses gonds Steve Kerr. On approche de la fin du deuxième quart-temps, sur un ballon qui glisse, le meneur des Celtics se jette pour tenter de sauver la possession.

Il emmène avec lui la jambe gauche de Stephen Curry. Bien qu’il ait transmis le ballon à Jayson Tatum, ce dernier le perd et les Warriors jouent la contre-attaque. Marcus Smart revient en défense et tente de gêner Klay Thompson, avec un geste peu académique et un pied très haut, au niveau des épaules de l’arrière de Golden State.

Mais c’est bien Stephen Curry, qui s’est relevé mais boîte, qui inquiète et qui justifie la colère de Steve Kerr auprès des arbitres et en direction de Marcus Smart.

« On saura après son IRM, qu’il passe actuellement », a déclaré le coach des Californiens, sur la gravité de la blessure de son joueur. « Je trouve que c’est une action dangereuse. J’étais très énervé de voir Smart plonger sur le genou de Curry. J’ai beaucoup de respect pour lui, c’est un grand joueur, un sacré compétiteur. On en a parlé après la rencontre, ça va, mais j’ai trouvé que c’était dangereux de faire ça. Je lui ai fait savoir. »

« Ce n’est pas ‘dirty’, sinon je lui serais rentré dedans »



Le joueur de Boston répond évidemment qu’il n’avait aucune intention de faire mal au MVP 2015 et 2016. « J’ai vu la balle, j’ai plongé pour la récupérer », explique-t-il. « Ce qui est arrivé est malheureux et je suis sûr qu’on va dire que c’est sale. Mais mes coéquipiers savent que je ne suis pas comme ça. »

Les Warriors n’ont en tout cas pas jugé aussi sévèrement l’action que leur coach. Draymond Green le premier.

« Je m’attendais à voir ça de la part de Smart, car il joue dur », confie l’intérieur. « Ce n’est pas ‘dirty’, sinon je lui serais rentré dedans. C’est malheureux. J’ai bien vu l’action. Ce n’était peut-être pas nécessaire, mais je ne peux pas aller plus loin. On nous apprend à nous jeter sur le ballon quand il glisse sur le parquet. Marcus l’a fait. Je ne peux pas dire que c’était une action dirty. »

Même analyse chez Juan Toscano-Anderson, qui n’accable pas Marcus Smart pour cette action.

« Marcus voulait simplement le ballon. Je ne crois pas que c’était méchant. Il aurait pu peut-être faire plus attention, mais quand on joue dur, c’est comme se jeter sur la table de marque, c’est instinctif. Si on y pense, alors on ne le fait pas. On sait que Marcus est comme ça. Il essaie de sauver les possessions qui traînent. Malheureusement, Stephen est une victime collatérale de ça, mais ça fait partie du jeu. »