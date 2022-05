Goran Dragic de retour en équipe nationale ?

En mai 2018, soit moins d’un an après son sacre à l’Eurobasket, son trophée de MVP de la compétition et l’annonce de sa retraite internationale, Goran Dragic avait laissé la porte ouverte à un retour en sélection nationale.

« S’ils me veulent et qu’ils ont besoin de moi, je changerai probablement d’avis », déclarait-il à l’époque. Et si c’était enfin le moment, cinq ans après son dernier match ?

EuroHoops nous informe en effet qu’il est « très probable » que le meneur de jeu des Nets (36 ans) revienne sous le maillot slovène. Mais pas pour disputer l’Euro avec Luka Doncic, qui a lui confirmé sa présence.

L’ancien joueur de Phoenix et Miami reviendrait uniquement pour jouer la rencontre face à la Croatie, le 30 juin à Ljubljana, très importante pour la qualification à la Coupe du monde 2023.

Avec une victoire face aux Croates, le champion d’Europe en titre serait ainsi assuré de se qualifier pour le second tour des qualifications. Après ce match du 30 juin, il restera un déplacement en Suède le 3 juillet.

Cette rencontre serait une belle occasion pour Dragic de jouer une dernière fois à domicile et devant son public, pour conclure sa carrière, puisque l’Eurobasket 2017 ne s’était pas disputé en terres slovènes.