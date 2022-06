Draft 2022 | Le profil de Tari Eason (LSU)

Profil

Poste : Ailier-fort

Taille : 2m03

Poids : 98kg

Équipe : LSU (conférence SEC)

Stats 2021/22 : 16.9 points (52.1% aux tirs, 35.9% à 3-points), 6.6 rebonds, 1.9 interceptions

Présentation

En deux saisons en NCAA, Tari Eason a connu deux équipes, et donc deux contextes différents.

Le premier durant sa saison « freshman », à Cincinnati. Simple « role-player » en sortie de banc, il signe une saison globalement discrète mais intrigante, durant laquelle son potentiel de joueur « all-around » saute aux yeux. En 18 minutes par match, il compile 7.3 points et 5.9 rebonds.

Le second, à LSU. Désireux d’un rôle plus important, il rejoint les Tigers par le portail des transferts, à l’été 2021. En Louisiane, il devient le sixième homme attitré : son temps de jeu passe de 18 à 24 minutes par match. L’ailier devient surtout, malgré son statut de remplaçant, le joueur le plus important du groupe en attaque. Avec pratiquement 17 points par match, il est le meilleur marqueur des Tigers, alors qu’il n’a que le cinquième plus gros temps de jeu. Un contexte idéal qui lui permet de s’épanouir individuellement (il est nommé sixième homme de l’année en conférence SEC) et de s’imposer comme la plaque tournante d’une équipe inconstante tout au long de la saison.

Au terme de cette saison « sophomore » de très bonne facture, Tari Eason s’impose comme un des ailiers les plus solides en défense dans cette promotion 2022. Son plafond n’est pas le plus élevé, mais ses fondamentaux déjà bien développés font de lui un joueur sûr.

POINTS FORTS

– Un défenseur polyvalent

C’est sa qualité principale, la plus facile à projeter en NBA. Ailier de 2m03 et 98kg, avec une envergure mesurée à 2m10, Tari Eason est un sacré phénomène physique. Ses longs bras lui permettent d’être très agressif sur le porteur de balle et sur les lignes de passes : quasiment 2 interceptions par match la saison passée.

Il est mobile, avec des appuis rapides qui lui permettent de rester alerte face aux changements de direction. À l’échelon NCAA, il savait défendre sereinement du poste 1 jusqu’au poste 4. En NBA, ce ne sera pas la même paire de manches, car le niveau athlétique va grimper de plusieurs crans. Mais il y a de quoi être optimiste, notamment sur sa capacité à « switcher » au niveau supérieur.

Ses réflexes quand il défend loin du ballon sont également rassurants. Régulièrement utilisé comme un poste 5 l’an passé, dans une équipe de LSU très souvent en « small ball », il s’est avéré être un second rideau efficace, capable de monter haut pour contester les tirs adverses, grâce à des qualités athlétiques développées. En NBA, il ne jouera pas pivot, et son rôle ne sera donc pas de protéger le cercle. Mais sa maitrise des rotations défensives sera précieuse.

– Une forte présence au cercle en attaque

Dominant physiquement, Tari Eason n’a pas eu de mal à accéder au cercle face aux défenses universitaires. Sa finition dans cette zone était même excellente : près de 70% de réussite. Petit « red flag » tout de même ce qui concerne sa main gauche, très peu utilisée, et pas très efficace quand c’est le cas.

Au niveau supérieur, il devrait aussi réussir à accéder au cercle, même si son dribble pourrait être un handicap pour se créer de l’espace face aux défenses NBA. La grande interrogation est de savoir s’il pourra conserver la même efficacité au cercle, face aux protecteurs de cercle largement plus grands, aériens et athlétiques qu’en NCAA.

Autre point intéressant : la place qu’il prend dans la bataille du rebond offensif. Avec 2.3 prises par match en 2021/22, il était le meilleur dans cet exercice à LSU. Puissant et athlétique, il joue des coudes et monte haut pour récupérer le rebond de son propre tir, ou celui de ses coéquipiers.

POINTS FAIBLES

– Un tir encore en cours de construction

Avec 36% de réussite à 3-points, sur 2.4 tentatives par match la saison dernière, Tari Eason a montré le potentiel d’un joueur fiable derrière l’arc, même si le volume n’était pas très conséquent. Pour l’heure, il est surtout à l’aise sur « catch-and-shoot » : il saura facilement sanctionner dans les « corners » ou sur « pick-and-pop » en début de carrière.

Malgré tout, le développement d’un tir en sortie de dribble lui permettrait de franchir un cap en attaque. De devenir plus polyvalent, et moins indépendant de la création de ses coéquipiers.

Sa mécanique de tir est bonne, mais peut-être un peu trop lente. Le ballon part assez bas, quasiment au niveau des hanches, et monte assez lentement jusqu’au sommet de son geste. Cela pourrait affecter son efficacité, face aux défenseurs rapides et athlétiques en NBA.

– Beaucoup de fautes commises

Défenseur discipliné, Tari Eason est parfois hors-sujet. Toujours à mille à l’heure, il a tendance à en faire trop en défense. Par exemple en cherchant trop le contre, et donc en mordant à des feintes, ou l’interception. Il commettait pratiquement 3 fautes par match l’an passé, en seulement 24.4 minutes… Il devra progresser sur ce point, au risque de rater des larges morceaux de matches.

– Un « handle » pas encore au point

Dans le contexte LSU, il n’était pas un porteur de balle sur demi-terrain. En revanche, on l’a beaucoup observé avec le cuir dans les mains sur transition. Dans le moule des « point-forward » de la NBA moderne, il aime attraper le rebond puis galoper en contre-attaque.

Un trait de son jeu facilement transposable en NBA, à condition qu’il améliore son dribble.

Car pour l’heure, il n’apporte pas de variation : il fonce tout droit et espère faire la différence par son physique, pour faire simple. Face aux défenses NBA, ça ne passera pas. Le dribble, très haut, manque clairement de maitrise, surtout que sa main gauche, comme on l’a dit plus haut, ne lui est pas franchement d’une grande utilité.

Comparaison

Entre Jerami Grant, Patrick Williams et Jae’Sean Tate, pour le profil d’ailier-fort solide en défense mais brut en attaque en début de carrière.

Pronostic

Entre la fin de la « lottery » et la moitié du premier tour. Difficile de l’imaginer passer le 20e choix.