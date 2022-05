L’avantage du terrain, un énorme plus pour les Warriors

Depuis la victoire des Warriors face aux Mavericks, on savait que la finale NBA débuterait à San Francisco. Les Warriors avaient l’avantage du terrain sur le Heat et les Celtics, et jeudi, le Game 1 aura lieu au Chase Center de San Francisco, dans une salle où Stephen Curry et ses coéquipiers sont invaincus en playoffs cette saison.

« Pouvoir commencer à domicile est énorme, surtout en finale » estime Jordan Poole. « Nous avons notre public à domicile, notre routine à domicile avec les entraînements. Il faut simplement essayer de gérer cet avantage à domicile, comme nous l’avons fait pendant tous les playoffs. »

Eh oui, les Warriors ont parfaitement géré leurs rencontres à domicile avec 9 victoires en 9 matchs. Dans leur nouvelle salle, les hommes de Steve Kerr ont même donné des leçons puisqu’ils affichent pour l’instant un différentiel de 14.6 points depuis le début des playoffs !

« On est beaucoup plus à l’aise » poursuit Kevon Looney à propos de débuter la finale à domicile. « Après deux saisons sans forcément du public, vous pouvez vraiment voir la différence maintenant quand vous avez une salle pleine et que ça s’enflamme. Je suis content que le Chase Center soit aussi chaud. Les fans nous ont vraiment donné un coup de pouce supplémentaire. »

Une salle moderne et intime à la fois

Un Chase Center qui va découvrir sa première finale, et les joueurs ont déjà pris leurs marques. Ce n’était pas gagné d’avance tant l’Oracle Arena était bruyante et imprégnée d’histoire.

« Je pense que la salle a été conçue de telle sorte qu’elle conserve une certaine intimité malgré toutes les aspects modernes du moment » apprécie Steve Kerr. « Il est difficile de construire des salles modernes et de conserver un environnement intime en raison de la taille des halls et du nombre de suites. Je trouve qu’on a vraiment bien fait d’essayer d’atteindre ces deux objectifs. Nous aimons jouer ici« .

Comme les Warriors ont rapidement éliminé les Mavericks, et qu’ils ont donc l’avantage du terrain, ils vont rester à San Francisco pendant 11 jours, avant de s’envoler pour le Game 3 à Boston. Ce qui arrive rarement en saison régulière, et ça permet du même coup de profiter de son lit pendant plus de temps…

Mais attention, car le Heat était également invaincu à domicile avant de défier les Celtics, et ils ont pourtant perdu trois de leurs quatre matchs à la FTX Arena face à Jayson Tatum et sa bande.