Playoffs 2022 | Phoenix éliminé, qui aura l’avantage du terrain en finale NBA ?

Maintenant que les Suns sont éliminés de la course au titre, quelle équipe possède le meilleur bilan des quatre équipes encore en lice ? Sur le papier, le Heat et les Warriors ont terminé avec le même bilan : 53 victoires pour 29 défaites. S’il y a une finale entre les deux formations, qui aura l’avantage du terrain ?

On pourrait penser que c’est Miami, comme la franchise de Jimmy Butler a terminé premier de la conférence Est, tandis que Golden State a fini 3e de la conférence Ouest. Sauf qu’en finale NBA, on ne tient plus compte des têtes de série, et en cas d’égalité, c’est le bilan particulier entre les deux formations qui compte. En l’occurrence, les Warriors ont remporté cette saison les deux oppositions, et en cas de finale, Golden State aura donc l’avantage du terrain.

Voici tous les cas de figures, et l’avantage du terrain. Seul Boston est assuré de débuter une éventuelle finale à l’extérieur, et il y a donc 75% de chance que les Finals 2022 débutent sur la côte Ouest, à San Francisco ou Dallas.