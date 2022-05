NCAA | Arizona engage la nouvelle perle du basket estonien

C’était déjà le cas quand il était à Gonzaga, et c’est d’ailleurs pour ça que les Frenchies Killian Tillie et Joël Ayayi s’y sont pleinement épanouis : Tommy Lloyd aime recruter à l’international.

Passé de Gonzaga à Arizona, il a conservé les mêmes méthodes et c’est ainsi qu’il vient de récupérer un des grands « prospects » du Vieux Continent en la personne de l’intérieur estonien, Henri Veesaar (18 ans, 2m09 pour 94kg).

Surveillé par les scouts depuis ses belles prestations à l’Euro des moins de 16 ans en 2019 à Udine, en Italie, dont un double-double à 18 points et 12 rebonds pour son dernier match (face à la Bosnie Herzégovine), il a depuis passé trois saisons dans le prestigieux centre de formation du Real Madrid, où il a notamment remporté le tournoi Adidas Next Generation en 2021.

Dans le moule des intérieurs modernes, avec beaucoup de taille mais aussi de la mobilité, Henri Veesaar a de sérieux arguments à faire valoir. Avec une envergure qui atteint les 2m18, une mobilité et une dextérité intéressante pour sa taille, il n’est évidemment pas sans rappeler son voisin letton, Kristaps Porzingis, dans un profil de grand capable de tirer extérieur comme de protéger le cercle.

L’été passé, Henri Veesaar a fait monter sa cote en flèche après avoir réussi un excellent tournoi pour le European Challengers, avec 16 points, 12 rebonds, 4 contres et quasiment 3 passes de moyenne.

« Ça aide pour l’intégration de savoir que je ne serai pas le seul étranger »

De plus, Henri Veesaar a déjà une expérience internationale, puisqu’il a été appelé sous les drapeaux à l’âge record de 17 ans lors des qualifications. À vrai dire, le longiligne intérieur à peine majeur va encore passer l’été au pays, ou plus exactement avec sa sélection nationale pour les qualifications pour la prochaine Coupe du monde, avant de prendre la direction de Tucson au mois d’août.

« Je crois dans la philosophie de Tommy Lloyd et sa manière de coacher », a-t-il expliqué sur ESPN. « Ça fait maintenant un petit moment que je pense à jouer en université, et je pense qu’Arizona est le meilleur endroit pour faire la transition entre les catégories de jeunes et le niveau pro. »

Sachant que les Wildcats vont perdre trois de leurs meilleurs joueurs, dont Bennedict Mathurin, Christian Koloko et Dalen Terry, l’arrivée d’Henri Veesaar est une bonne nouvelle pour la pérennité du projet d’Arizona. En l’occurrence, le jeune Estonien pourra apprendre les ficelles du métier derrière deux autres intérieurs étrangers, Oumar Ballo et Azuolas Tubelis, passés avant lui par cette transition.

« Ça aide pour l’intégration de savoir que je ne serai pas le seul étranger. Et le style de jeu est un peu différent aussi parce qu’ils sont habitués à avoir différents joueurs de différents continents. La formation varie énormément selon où tu grandis, et ils présent un bon mélange de cultures différentes. »

En fait, Henri Veesaar sera l’un des huit joueurs internationaux dans l’effectif des Wildcats qui comprend deux Lituaniens (les jumeaux Tubelis), deux Estoniens (Kerr Kriisa et Veesaar donc), un Suédois (Pelle Larsson), un Malien (Ballo), un Serbe (Filip Borovicanin) et un Français (Adama Bal). Tout en sachant qu’Arizona est aussi intéressé par le Canadien Leonard Miller qui hésite actuellement à passer directement du lycée à la NBA…

Crédits photo : FIBA