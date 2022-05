Boycott de l’hymne américain : Steve Kerr soutient la démarche de Gabe Kapler (MLB)

« Mercredi, je suis entré sur le terrain, j’ai écouté l’annonce alors que nous rendions hommage aux victimes à Uvalde. J’ai baissé la tête. J’ai chanté l’hymne national (…). Mon cerveau m’a dit de m’agenouiller, mon corps n’a pas écouté. Au lieu de ça, je me suis figé. Je me sentais comme un lâche. Je ne voulais pas attirer l’attention sur moi. Je ne voulais pas enlever ce moment aux victimes ou à leurs familles… Mais je ne suis pas d’accord avec l’état de ce pays. (…) J’aurais aimé pouvoir démontrer ce que j’ai appris de mon père, que lorsque vous n’êtes pas satisfait de votre pays, vous le faites savoir par la protestation ».

C’est au cours d’une longue lettre intitulée « Home Of The Braves ? » en référence à l’hymne américain que Gabe Kepler, le manager des San Francisco Giants (MLB) a expliqué qu’il ne se présenterait plus pour l’hymne américain joué avant chaque match du championnat professionnel de baseball.

Le technicien, qui s’était déjà agenouillé lorsqu’une série de bavures policières avait frappé les Etats-Unis en 2020, voulait un geste tout aussi fort suite au massacre d’Uvalde avec la mort de 19 enfants et deux enseignantes.

Son homologue des Warriors Steve Kerr s’est brièvement exprimé sur cette décision, lui qui a fait le tour du monde avec son cri du coeur le soir du drame.

« Je soutiens toujours toute forme de protestation pacifique. C’est ce sur quoi notre pays est fondé. Je pense que c’est génial qu’il fasse sa propre déclaration », a réagi Steve Kerr lors de son point presse dominical.

Steve Kerr en a également profité pour glisser un mot sur la « March for Our Lives », née en 2018 après la fusillade de Parkland, qui aura lieu le 11 juin cette année à Washington, et qu’il soutient également.

« Je pense qu’il est important que chacun exprime sa frustration, son dégoût, sa colère ou quoi que ce soit d’autre de la manière qu’il juge appropriée. Je soutiens le droit de chacun à exiger davantage de notre pays ».

L’élan de mobilisation lancé par Gabe Kapler se répercutera-t-il sur la finale NBA, qui débutera également à San Francisco ? Réponse ce jeudi.