La Air Jordan 36 en a encore sous le pied

En attendant la Air Jordan 37, la Air Jordan 36 fait durer le plaisir à l’approche de l’été avec les premières images d’une version Low récemment dévoilée, avec un nouveau coloris déjà en préparation.

Baptisé « Light Orewood Brown », il se présente avec une tige en blanc nacré. La languette et la tirette sont en noir tandis que les finitions comme les logos « Jumpman » ou le ruban traversant la semelle ressortent en rose pâle. Avec quelques touches de bleu clair, on note aussi la semelle extérieure en version « marbrée » en noir et blanc.

La date de sortie de la Air Jordan 36 Low, annoncée à 165 dollars, pourrait être annoncée dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

—

