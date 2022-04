Une Air Jordan 36 spéciale « Black Mamba» pour Jayson Tatum

Jordan Brand est aux petits soins pour Jayson Tatum avec la Air Jordan 36. Le joueur des C’s a été le premier à porter le premier coloris « First Light » en match (déjà en playoffs face à Brooklyn, l’an dernier), et a bénéficié depuis d’une paire personnalisée à l’occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, puis d’une version aux couleurs de Boston (disponible en France sur le site officiel de Nike).

A l’occasion du Game 4 sur le parquet des Nets lors de l’élimination de Brooklyn par les Celtics (4-0), Jayson Tatum a cette fois porté une AJ 36 que l’on pourrait baptiser « Black Mamba », en noir et or avec une tige en peau de serpent.

Le logo « JT » est présent sur les lacets et au niveau du talon. La tirette comporte le message « How much does it mean to you ? » (« à quel point est-ce important pour toi ? ») que Kobe Bryant, qui appréciait particulièrement Jayson Tatum, lui répétait souvent pour le motiver.

Reste maintenant à espérer que cette paire puisse un jour être commercialisée pour le grand public.

(Via Nick DePaula)

