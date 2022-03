Jayson Tatum a fait partie des premiers joueurs à porter le petit bijou qu’est la Air Jordan 36 avec le coloris « First Light ». La star des Celtics pourra bientôt disposer d’un modèle plus raccord avec le maillot de Boston, « Jordan Brand » ayant dévoilé un nouveau coloris alliant du vert clair sur la tige en Leno à une languette et un col noir sur lesquels le « Jumpman » et l’inscription « Thirtysix » ressortent en doré.

Un ruban doré parcoure également la semelle intermédiaire reposant sur une semelle extérieure en bleu glacé. Pas encore de date de sortie officielle pour ce modèle attendu, comme les précédents, à 185 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron 19 qui exploite cette énergie implacable avec une tenue ajustée et un système d’amorti revisité. Livraison et retour offerts.