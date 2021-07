Comme Luka Doncic et Rui Hachimura, Jayson Tatum va partir à Tokyo avec une édition personnalisée de sa Air Jordan 36. L’ailier des Celtics sera américain jusqu’aux pieds avec un modèle aux couleurs du drapeau US, et comme Doncic et Hachimura, on trouve son logo sur la languette du pied gauche.

Cette chaussure sera disponible à partir du 24 juillet, veille du match face à l’Equipe de France aux Jeux olympiques. Le prix ? 185 dollars.