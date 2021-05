Jayson Tatum dévoile la Air Jordan 36

La basketteuse des Dallas Wings Satou Sabally avait déjà donné un aperçu de la « Air Jordan 36 » sur ses réseaux sociaux. Jayson Tatum a pour sa part profité du Game 2 de la série entre Brooklyn et Boston pour porter ce nouveau modèle, qui ne devrait pas sortir avant l’automne 21. En attendant, on peut observer celle qui prendra la succession de la très appréciée AJ35.

Sur les quelques clichés disponibles de Jayson Tatum avec la AJ 36 aux pieds, on peut voir une maille magenta et ce qui semble être une tige Durabuck noire près de la languette et du col. Le point fort de la conception de cette paire résiderait dans la troisième génération de la plaque Eclispe pour accompagner l’unité Zoom Air.

Enfin, en clin d’œil à la Jordan VI, on retrouve également une poche en stretch sur la languette faisant ressortir le logo « Jumpman » en violet.

(Via NiceKicks)

