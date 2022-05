Jaylen Brown et Jayson Tatum ne peuvent plus se cacher

Ime Udoka a déjà annoncé qu’elle serait la priorité de ses joueurs dans le Game 7 : réussir leur entame de match. C’est la clé pour éviter de passer la soirée à courir après le score, voire d’être débordé dès le premier quart-temps. Mais ça ne suffira pas pour s’imposer à Miami, et rejoindre les Warriors en finale NBA. Les Celtics ont aussi besoin que les deux meilleurs attaquants de l’équipe, Jayson Tatum et Jaylen Brown prennent leurs responsabilités.

Dans le Game 6, ils ont disparu en deuxième mi-temps, au point de ne prendre qu’un tir chacun dans le 4e quart-temps.

« Évidemment, si en début du match, la défense se focalise sur eux, nous les encourageons à s’éloigner de la balle. La défense va les délaisser et ça s’ouvrira pour eux plus tard dans le match » estime le coach de Boston. « Les deux ont fait assez de jeu sans ballon. Mais dans le même temps, nous voulons que ces gars restent agressifs à tout moment. Qu’ils trouvent leurs opportunités, et comme je l’ai dit, nous avons eu beaucoup de pertes de balle. On a laissé passer quelques tirs ouverts et on a foncé dans le trafic, on les a encouragés à être agressifs. Évidemment, leur nombre de tirs a été maigre pendant une mi-temps. A Miami, leur travail était d’essayer de leur enlever le ballon des mains. »

Une mission réussie, mais Udoka persiste et signe : Boston ne peut pas s’imposer si le duo Brown-Tatum se contente de jouer sans ballon.

« Ce sont nos scoreurs, ce sont nos meilleurs scoreurs, et évidemment dans le quatrième quart-temps, nous avons besoin d’eux pour mettre la balle dans le cercle. Nous devons donc faire un meilleur boulot pour les trouver, leur donner le ballon et les placer à des endroits où ils savent comment la défense va opérer »