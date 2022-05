Pour le Game 7, les Celtics ne peuvent pas se permettre de rater leur entame de match

« Si c’était trop facile, ça ne nous correspondrait pas ». Derrick White a plutôt bien résumé la saison des Celtics en amont de ce Game 7, une équipe qui a renversé des montagnes dans cette campagne mais qui semble toujours avoir du mal à se faire violence dès qu’elle est dans une situation un peu trop confortable.

« Ce n’est pas seulement cette série, ça a été comme ça toute la saison » explique Ime Udoka. « Même dans ces playoffs, ça n’a pas été facile… Une grande partie de cela est liée à ce que nous faisons, et nous pouvons être meilleurs, c’est sûr. Mais pour nous, c’est une autre opportunité. On s’est mis dans cette position, en menant 3-2, d’avoir deux matchs pour en gagner un. Même si on aurait aimé finir sur notre terrain, nous avons connu des hauts et des bas dans cette série, et c’est pour cela que nous en sommes là maintenant. »

C’est dans la réaction que ces Celtics semblent le plus fort et, pour leur coach, ça se ressent sur les entames de rencontre. Ou en troisième quart-temps.

« C’est lié à nos démarrages et le fait de devoir courir après le score pendant tout le match », continue Ime Udoka sur les difficultés de ses joueurs à gérer les hauts et les bas dans cette série. « Nous avons compris la situation dans laquelle se trouvait Miami hier soir et nous n’avons pas joué notre meilleur basket dans le premier quart-temps, défensivement et offensivement. Nous avons été derrière pendant la majeure partie du match. Bien que nous ayons pris l’avantage en fin de match ou que nous ayons égalisé à plusieurs reprises, nous avons eu l’impression d’être en permanence dans une course pour les rattraper, en nous tirant une balle dans le pied. »

Pour le Game 7, l’objectif sera ainsi pour Boston d’inverser ce rapport de force.

« Nous aimerions prendre un meilleur départ, mettre la pression sur l’adversaire, comme nous l’avons fait contre Milwaukee dans le Game 7. C’est notre état d’esprit en arrivant. Évidemment, en allant à Miami, nous voulons prendre un meilleur départ. Nous avons aussi confiance en notre capacité à gagner là-bas, mais nous devons prendre un meilleur départ, nous procurer des paniers faciles et ne pas leur donner d’énergie en début de match. »