Cade Cunningham a vite compris que le respect venait avec les victoires

Numéro 1 de la Draft 2021, Cade Cunningham n’aura pas réussi à ramener les Pistons sur le devant de la scène. Meilleur marqueur et second passeur chez les rookies, le meneur de Detroit a terminé 3e des votes pour le Rookie Of The Year, et il a déjà compris que seule la victoire permet de se faire un nom en NBA et d’avoir la reconnaissance des médias.

« Je pense que la chose la plus importante que j’ai retenue, c’est que la NBA, les médias… Personne ne se préoccupera de vous tant que vous ne gagnerez pas », confie-t-il à SLAM. « Je peux être dégoûté à titre personnel sur le fait que les gens ne respectent pas ou n’apprécient pas la saison que j’ai faite, mais je n’ai pas gagné beaucoup de matchs. Donc, je pense que c’est la chose la plus important sur laquelle je me suis focalisée : je dois gagner des matchs si je veux que les gens respectent mon nom, et si ce n’est pas le cas, je ne peux pas en vouloir aux gens qui ne regardent pas assez de matchs et ne savent pas comment je joue vraiment. C’est le défi que j’ai essayé de relever. J’ai parlé à mes coéquipiers [et] nous essayons tous de relever ce défi. Je pense que c’est la prochaine étape pour nous ».

Le défi, c’est aussi de replacer les Pistons, et même la ville de Detroit au coeur du sport américain. La ville souffre depuis des années sur le plan économique, et malheureusement les échecs sportifs se multiplient également. A titre d’exemple, les Pistons n’ont plus gagné un match de playoffs depuis… 2008 !

« Je voulais juste faire savoir à la ville que je suis à fond. Je pense que l’équipe l’est aussi. Nous essayons de ramener Detroit au sommet de l’universe sportif parce que c’est ce que nous maitrisons, mais il se passe beaucoup de choses à Detroit. Je pense que la ville va continuer de se développer. »

Pour lui, il a vécu le pire cette année, mais c’était un mal pour un bien. L’équipe n’a gagné que 23 matches, et elle s’est retrouvée au coeur d’une série de 14 défaites de suite !

« Je pense que ce que nous avons vécu pendant cette période, sur le plan mental et émotionnel, va nous préparer à faire face à l’adversité à l’avenir. Je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça, perdre. J’ai l’impression que cela m’a beaucoup appris sur moi-même et sur la façon dont je peux me reconcentrer et me remettre sur la bonne voie » assure-t-il. « Au fond de moi, j’ai le sentiment que c’est moi contre tout le monde, mais j’ai aussi une équipe derrière moi. C’est nous contre tout le monde. »