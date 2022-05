Gary Payton II va pouvoir faire son retour pendant les Finals

Steve Kerr avait annoncé qu’il était peu probable de revoir Gary Payton II pendant la finale de conférence face aux Mavs. En revanche, maintenant que les Warriors sont qualifiés pour les Finals, son retour est possible.

Il est même confirmé par Shams Charania, qui annonce que l’arrière, victime d’une fracture du coude après une vilaine faute de Dillon Brooks en demi-finale de conférence face à Memphis, va rejouer pendant les Finals.

Et même pourquoi pas dès le Game 1, à Golden State le jeudi 2 juin, soit un mois après sa blessure.

C’est une bonne nouvelle pour les Warriors, qui attendent désormais les retours d’autres joueurs importants défensivement et absents ces derniers jours : Andre Iguodala (touché au dos) et Otto Porter Jr (talon).

Warriors guard Gary Payton II (elbow fracture) is expected to return in the NBA Finals, sources say. Here’s how soon: pic.twitter.com/6TaaQri0Wc

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2022