Desmond Bane veut encore davantage shooter à 3-points la saison prochaine

La saison 2021/22 aura été celle de l’explosion du potentiel de ces Grizzlies aux griffes affûtées, avec au sein de la meute un Desmond Bane qui a pris une toute nouvelle dimension dans l’équilibre collectif. L’arrière a impressionné par sa régularité et son adresse extérieure également constante, et si précieuse.

Après une fin de parcours honorable en demi-finale de conférence face aux Warriors, Desmond Bane aborde à présent l’intersaison avec toujours autant d’envie et la volonté de progresser dans tous les secteurs de jeu.

« Je veux faire un nouveau saut en avant, dans le maniement du ballon, la passe en sortie de dribble, et vraiment être un gars qui peut permettre à Ja Morant de jouer sans ballon par moments », a-t-il ainsi confié. « Juste être un joueur plus complet, jouer plus de pick-and-roll, continuer de progresser sur mon tir, finir près du cercle, vraiment tout ce que je peux. Je suis enthousiaste, car l’intersaison est mon moment préféré ».

Décrit comme un rat des gymnases, toujours le premier à pousser ses coéquipiers à en faire plus à l’entraînement, Desmond Bane s’est donné une priorité parmi tous les éléments qu’il souhaitait travailler cet été : se procurer davantage de tirs à 3-points, générés par des situations de jeu différentes.

Une conviction renforcée en playoffs

Il viserait les dix tirs tentés derrière l’arc en moyenne par match pour 2022/23. Ses statistiques lui donnent raison d’y croire puisque il tourne à un très joli 43.6% de réussite en 7 tentatives par match en moyenne sur la saison régulière. Seuls Joe Harris et Luke Kennard étaient plus efficaces, parmi les shooteurs prolifiques de NBA.

En playoffs, sa moyenne est montée à 9.2 tirs à 3-points dans la série face aux Wolves, et il a quand même tenu la route en terme d’adresse (46%), signe qu’il peut sans doute passer au niveau supérieur sur ce point.

« Clairement. Quand tu regardes tous les scoreurs de haut niveau dans cette ligue, j’ai le sentiment que ce sont des joueurs qui vont beaucoup sur la ligne ou prennent beaucoup de tirs à 3-points. Que ce soit Damian Lillard, CJ McCollum, Stephen Curry, Klay Thompson, ils tournent à 9-10 tirs à 3-points par match », a-t-il pris en exemple.

Tout l’enjeu va être de trouver les meilleures positions de tir afin de conserver un pourcentage élevé. Entre la menace Ja Morant qui lui offrira toujours des espaces en dehors de la raquette, sa capacité à sanctionner de loin sur la transition et en sortie de « pick-an-roll », l’arrière a bon espoir de pouvoir se procurer plus de bonnes situations.

« Il est question de trouver la bonne variété. J’ai l’impression d’être assez complémentaire avec Ja Morant, parce qu’il fait s’effondrer la défense adverse et attire tellement d’attention que je sais que je vais avoir des bonnes positions. Mais je dois aussi pouvoir m’en procurer par moi-même, en sortie de dribble ou de « pick-and-roll », ou encore sur du jeu de transition. L’idée, c’est juste de trouver des moyens d’être créatif et de pouvoir bénéficier de dix situations favorables à 3-points sur un match », a-t-il ajouté.